«Быстрая радость»: Диетолог отметила связь между чипсами и депрессией

Диетолог Дарья Русакова отметила, что регулярное употребление чипсов, наггетсов и другого фаст-фуда может вызывать депрессию, ссылаясь на исследования американских ученых, передаёт Ридиус.

Русакова рассказала, что в России нет аналогичных исследований, подтверждающих эти выводы. Она считает, что люди с предрасположенностью к депрессии или другим расстройствам чаще ищут утешение в фаст-фуде.

«В любом случае фаст-фуд — это «быстрая радость», и его часто употребляют люди, которые имеют расстройство пищевого поведения или депрессию. По косвенным признакам можно предположить, что какие-то психологические аспекты фаст-фуд тоже затрагивает», — пояснила Русакова.