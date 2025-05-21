«Быстрая радость»: Диетолог отметила связь между чипсами и депрессией
Диетолог Русакова: Чипсы и фаст-фуд могут вызвать депрессию
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Диетолог Дарья Русакова отметила, что регулярное употребление чипсов, наггетсов и другого фаст-фуда может вызывать депрессию, ссылаясь на исследования американских ученых, передаёт Ридиус.
Русакова рассказала, что в России нет аналогичных исследований, подтверждающих эти выводы. Она считает, что люди с предрасположенностью к депрессии или другим расстройствам чаще ищут утешение в фаст-фуде.
«В любом случае фаст-фуд — это «быстрая радость», и его часто употребляют люди, которые имеют расстройство пищевого поведения или депрессию. По косвенным признакам можно предположить, что какие-то психологические аспекты фаст-фуд тоже затрагивает», — пояснила Русакова.
Ранее Life.ru писал, что по мнению диетолога Андрея Бобровского, чипсы и сухарики представляют серьёзную угрозу для здоровья из-за высокого содержания соли, сахара и жиров. Он также предостерегает от употребления этих продуктов с майонезом, называя такое сочетание «холестериновой бомбой». Кетчуп, из-за наличия в нем консервантов, также не является полезной альтернативой, отмечает эксперт.