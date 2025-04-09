Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 апреля, 15:40

Врач объяснила, почему невозможно остановиться после пары съеденных чипсов

Врач Хайкина: Дневное потребление соли не должно превышать одной чайной ложки

Обложка © Freepik

Обложка © Freepik

При употреблении солёной пищи активируется дофаминовая система мозга, вызывающая приятные ощущения и формирующая паттерн радости от вкуса еды. Особенно потребление соли увеличивается в состоянии стресса. Об этом предупредила детский врач-эндокринолог, нутрициолог Дарья Хайкина.

«Вы когда-нибудь задумывались, почему соль настолько сильно вызывает зависимость? Например, пачка чипсов. Практически невозможно съесть пару чипсов и остановиться. Хочется съесть её всю», — отметила эксперт.

Врач назвал колбасу фаршем с солью и раскрыл её главную опасность
Врач назвал колбасу фаршем с солью и раскрыл её главную опасность

По её словам, соль (NaCl) необходима организму для поддержания жизненных функций. В частности, натрий используется для поддержания водно-солевого баланса, передачи нервных импульсов и нормальной работы мышц. Однако, согласно рекомендации ВОЗ, человеку за сутки требуется не более пяти граммов соли, что эквивалентно чанной ложке, тогда как в среднем мы превышаем норму примерно в два раза, заключила собеседница «Газеты.ru».

Врач назвала топ-5 жирных, но полезных продуктов
Врач назвала топ-5 жирных, но полезных продуктов

Ранее россиянам назвали вреднейшие продукты, которые взрываются в организме холестериновой бомбой. В частности, чипсы и сухарики являются одними из самых вредных продуктов, потому что сочетают в себе соль, сахар и жир. Кроме того, Кроме того, были названы продукты, которые необходимо исключить из рациона, чтобы избежать изжоги.

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Здоровое питание
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar