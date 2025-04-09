Врач объяснила, почему невозможно остановиться после пары съеденных чипсов
Врач Хайкина: Дневное потребление соли не должно превышать одной чайной ложки
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При употреблении солёной пищи активируется дофаминовая система мозга, вызывающая приятные ощущения и формирующая паттерн радости от вкуса еды. Особенно потребление соли увеличивается в состоянии стресса. Об этом предупредила детский врач-эндокринолог, нутрициолог Дарья Хайкина.
«Вы когда-нибудь задумывались, почему соль настолько сильно вызывает зависимость? Например, пачка чипсов. Практически невозможно съесть пару чипсов и остановиться. Хочется съесть её всю», — отметила эксперт.
По её словам, соль (NaCl) необходима организму для поддержания жизненных функций. В частности, натрий используется для поддержания водно-солевого баланса, передачи нервных импульсов и нормальной работы мышц. Однако, согласно рекомендации ВОЗ, человеку за сутки требуется не более пяти граммов соли, что эквивалентно чанной ложке, тогда как в среднем мы превышаем норму примерно в два раза, заключила собеседница «Газеты.ru».
Ранее россиянам назвали вреднейшие продукты, которые взрываются в организме холестериновой бомбой. В частности, чипсы и сухарики являются одними из самых вредных продуктов, потому что сочетают в себе соль, сахар и жир. Кроме того, Кроме того, были названы продукты, которые необходимо исключить из рациона, чтобы избежать изжоги.