Врач объяснила, почему невозможно остановиться после пары съеденных чипсов

При употреблении солёной пищи активируется дофаминовая система мозга, вызывающая приятные ощущения и формирующая паттерн радости от вкуса еды. Особенно потребление соли увеличивается в состоянии стресса. Об этом предупредила детский врач-эндокринолог, нутрициолог Дарья Хайкина.

«Вы когда-нибудь задумывались, почему соль настолько сильно вызывает зависимость? Например, пачка чипсов. Практически невозможно съесть пару чипсов и остановиться. Хочется съесть её всю», — отметила эксперт.

По её словам, соль (NaCl) необходима организму для поддержания жизненных функций. В частности, натрий используется для поддержания водно-солевого баланса, передачи нервных импульсов и нормальной работы мышц. Однако, согласно рекомендации ВОЗ, человеку за сутки требуется не более пяти граммов соли, что эквивалентно чанной ложке, тогда как в среднем мы превышаем норму примерно в два раза, заключила собеседница «Газеты.ru».