Клиентка «Додо Пиццы» увидела в трансляции антисанитарию и получила промокод на 100 рублей

Жительница Екатеринбурга стала свидетелем антисанитарии на кухне «Додо Пиццы» через камеру в приложении. Она заказала три пиццы на 1,5 тысячи рублей, но пока повара их готовили, зашла в раздел с трансляцией из цеха. Об увиденном жительница рассказала Telegram-каналу SHOT ПРОВЕРКА.

Клиентка выбросила пиццу после трансляции с кухни «Додо». Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Клиентка выбросила пиццу после трансляции с кухни «Додо». Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Вместо чистого производства заказчица увидела грязные столы, мусор, разбросанные продукты и разлитые соусы. Увиденное её настолько шокировало, что после получения заказа она его выкинула. После сеть прислала ей промокод на 100 рублей на следующий заказ.

До этого на кухнях пиццерии уже находили крыс и тараканов, пиццу упаковывали прямо с пола, а столы для приготовления еды и туалет мыли одной и той же тряпкой.

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