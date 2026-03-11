Суд отказал москвичу в праве на «пожизненную» бесплатную пиццу за тату

Мещанский суд Москвы не поддержал Дмитрия Мезенцева в его стремлении получать 100 бесплатных пицц ежегодно от Domino's. Житель столицы полагал, что сделанная им татуировка даёт ему такое право, однако суд отклонил его иск о защите прав потребителя, передаёт ТАСС.

«В удовлетворении исковых требований Мезенцева Дмитрия Евгеньевича к ООО «Пицца ресторантс» о защите прав потребителя отказать», — сказано в документе.

В 2018 году Мезенцев принял участие в рекламной кампании Domino's «Доминос навсегда», которая обещала 100 бесплатных пицц ежегодно на протяжении века первым 350 участникам, сделавшим татуировку с логотипом компании. Мужчина выполнил все условия, включая нанесение татуировки и ежегодное подтверждение её наличия. Однако с декабря 2022 года промокоды перестали работать, а обращения в Domino's остались без ответа.

Мезенцев подал в суд, требуя исполнения условий акции и компенсации морального вреда. Суд отказал в удовлетворении его требований, сославшись на право компании изменять правила акции и на неприменимость Закона «О защите прав потребителей» к рекламным акциям. Апелляция мужчины также была отклонена.

