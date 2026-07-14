«Бави» размоет преграды для лосося: Эколог раскрыл, когда и где ждать рыбий демографический бум

Дальневосточный тайфун «Бави» может улучшить условия для нереста лососёвых и впоследствии увеличить численность рыбы. Об этом в беседе с Life.ru рассказал эколог Илья Рыбальченко.

По его словам, после засушливого периода малые реки мелеют, а устья и перекаты становятся серьёзным препятствием для крупной рыбы. Сильные дожди способны повысить уровень воды, соединить разделённые участки русла и открыть лососю путь к нерестилищам.

«В реке происходит похожее: возрастает глубина над перекатами, соединяются разорванные участки русла, а рыба получает доступ к верхним нерестилищам. Расход воды действительно относится к ключевым факторам, определяющим возможность и скорость миграции лосося», — объяснил Рыбальченко.

Особенно важны осадки для горбуши, массовый ход которой во многих районах Дальнего Востока приходится на июль и август. При достаточной водности рыба сможет подняться выше по течению и равномернее распределиться по нерестилищам, не скапливаясь возле мелей.

Дополнительным плюсом может стать охлаждение перегретых мелких рек дождевой водой. Это снизит температурный стресс у рыбы, идущей на нерест. При этом эколог призвал не связывать тайфун напрямую с возможными изменениями погоды в Сибири, на Урале или в Москве. После выхода на сушу циклон ослабевает, смешивается с атмосферными фронтами и постепенно теряет накопленную влагу.

«Горбуша возвращается на нерест примерно в двухлетнем возрасте, поэтому возможный эффект нынешнего паводка проявится в подходах 2028 года. Кета обычно завершает жизненный цикл за три–шесть лет, следовательно, её результат придётся оценивать ещё дольше», — заключил специалист.