Сотни туристов из России застряли в Китае после разгула супертайфуна «Бави»

Сотни российских туристов оказались застрявшими на территории Китая из-за приближающегося супертайфуна «Бави», сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». Циклон коснулся прибрежных городов Юйцин и Вэньчжоу, а также Тайваня.

Россиянка Анна рассказала, что 11 июля летела на Филиппины с пересадкой в Шанхае. Прогуливаясь по городу, она получила сообщение об отмене рейса в Манилу. Прибыв в аэропорт Пудун, женщина выяснила, что абсолютно все рейсы отменили из-за надвигающегося тайфуна.

Туристов, следовавших на Филиппины и в Таиланд, разместили в отелях. Рейс Анны был перенесён на вечер 12 июля. При этом возникла проблема со страховкой: девушка оформила полис всего на один день, и продлить его во время поездки не удалось.

Как уже сообщалось, более ста человек пострадали на Тайване после прохождения тайфуна «Бави». По последним данным Центра по борьбе с чрезвычайными ситуациями (CEOC), число получивших травмы достигло 113. Большинство обращений связано с падениями водителей скутеров и мотоциклов на дорогах. В целях безопасности власти эвакуировали свыше 14 тысяч жителей. Одновременно аварийные отключения оставили без электроснабжения более 234 тысяч домохозяйств.