Число пострадавших от тайфуна «Бави» на Тайване выросло до 113

Более ста человек пострадали на Тайване после прохождения тайфуна «Бави». По последним данным Центра по борьбе с чрезвычайными ситуациями (CEOC), число получивших травмы достигло 113. Большинство обращений связано с падениями водителей скутеров и мотоциклов на дорогах.

Несмотря на масштаб стихии, информации о погибших и тяжело раненых не поступало. В целях безопасности власти эвакуировали свыше 14 тысяч жителей. Одновременно аварийные отключения оставили без электроснабжения более 234 тысяч домохозяйств.

Тайфун практически парализовал транспортное сообщение. Авиационные службы отменили около 1,2 тысячи рейсов, а морское сообщение с соседними островами и Китаем было временно прекращено. В общей сложности не состоялись 116 паромных рейсов.

К утру 12 июля погодная обстановка начала улучшаться. После того как метеорологическая служба сняла морское предупреждение о тайфуне, Центральный центр реагирования на чрезвычайные ситуации перевели на второй уровень готовности. Сейчас основные усилия сосредоточены на ликвидации последствий стихии.

По информации экстренных служб, в отдельных районах ещё сохраняются перебои с электроснабжением и связью. Жителям рекомендовали не возвращаться в свои дома до подтверждения их безопасности, а после возвращения провести санитарную обработку помещений для предотвращения распространения инфекционных заболеваний.

Напомним, приближение тайфуна «Бави» к Тайваню привело к десяткам происшествий на острове. Стихия вызвала нарушения в разных районах острова, где зафиксировали несколько десятков связанных с непогодой инцидентов. Большинство обращений за медицинской помощью пришлось на людей, пострадавших во время подготовки к приходу тайфуна или попавших в аварии на велосипедах. На фоне приближения «Бави» власти организовали масштабную эвакуацию населения.