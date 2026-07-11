Тайфун «Бави» добрался до Тайваня: Десятки пострадавших и тысячи эвакуированных

Приближение тайфуна «Бави» к Тайваню привело к десяткам происшествий на острове. По последним данным, пострадали не менее 36 человек, однако серьёзных травм и погибших не зарегистрировано. Об этом сообщило информационное агентство Тайваня со ссылкой на местные власти.

На Тайване из-за приближения тайфуна «Бави» пострадали 36 человек. Видео © Х / Weather Monitor, Siraj Noorani

Стихия вызвала нарушения в разных районах острова, где зафиксировали несколько десятков связанных с непогодой инцидентов. Большинство обращений за медицинской помощью пришлось на людей, пострадавших во время подготовки к приходу тайфуна или попавших в аварии на велосипедах. Несмотря на большое количество происшествий, случаев с тяжёлыми травмами и летальными исходами пока не выявили.

На фоне приближения «Бави» власти организовали масштабную эвакуацию населения. В безопасные районы перевезли около 14,2 тысячи человек, причём большая часть эвакуированных приходится на уезд Хуалянь на востоке острова. Последствия непогоды также затронули энергоснабжение: без электричества остаются примерно 27 тысяч домохозяйств.

Ранее синоптики предупредили о приближении мощного тайфуна BAVI к Приморскому краю и объявили штормовое предупреждение. Ухудшение погоды ожидается на следующей неделе. Во вторник в отдельных районах региона могут пройти сильные ливни с выпадением до 50 миллиметров осадков за несколько часов, а скорость порывов ветра способна достигать 28 метров в секунду.