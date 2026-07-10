Тайфун BAVI направляется к Приморью, объявлено штормовое предупреждение

Мощный тайфун BAVI приближается к Приморскому краю. Синоптики объявили штормовое предупреждение из-за ожидающегося ухудшения погоды. Об этом сообщает официальный портал Примгидромета.

По прогнозам, стихия придёт в регион на следующей неделе. Во вторник местами ожидаются сильные ливни — за несколько часов может выпасть до 50 миллиметров осадков. Кроме того, порывы ветра могут достигать 28 метров в секунду. В отдельных районах температура воздуха резко опустится примерно на пять градусов.

В среду дожди могут усилиться. Однако точная траектория тайфуна пока остаётся неопределённой — специалисты рассматривают несколько возможных сценариев. Жителей региона предупреждают о возможном осложнении обстановки из-за сильного ветра и большого количества осадков. Дальнейший прогноз будет зависеть от того, как изменится путь атмосферного вихря.

Ранее спутники засняли мощный смерч на Урале, оставивший людей без домов. Снимки были получены с помощью спутников «Арктика-М» и «Электро-Л». На них видно смерч, затронувший территорию региона.