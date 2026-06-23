Спутники засняли мощный смерч на Урале, оставивший людей без домов

Спутники «Роскосмоса» зафиксировали торнадо в Свердловской области, который привёл к серьёзным разрушениям. Стихия повредила жилые дома, автомобили и вызвала отключение электричества в городе Кушва.

Снимки были получены с помощью спутников «Арктика-М» и «Электро-Л». На них видно смерч, затронувший территорию региона. По данным наблюдений, торнадо нанёс ущерб городской инфраструктуре и оставил часть жителей без электроснабжения.

Ранее Life.ru сообщал, что в результате смерча в Свердловской области были повреждены 40 крыш в домах и девять опор ЛЭП. Ветер также повалил 25 деревьев. Больше четырёх тысяч частных домохозяйств остались без электричества. Повреждения получили десятки машин.