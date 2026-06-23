«Пёс метался, птицы кружили»: Животные на Урале предчувствовали приближение смерча

Жители Свердловской области, пережившие смерч 22 июня, поделились с KP.ru необычными наблюдениями. По их словам, стихии предшествовали странные явления.

Один из очевидцев рассказал, что над прудом внезапно собралось огромное количество птиц, которые начали кружить. Через мгновение погас свет и налетел ураганный ветер. Другие заметили, как небо резко потемнело и изменило цвет, а воздух наполнился воющим или свистящим звуком.

Животные тоже вели себя тревожно. Одна женщина сообщила, что её собака, привязанная во дворе, металась, пытаясь предупредить хозяев. Пёс не находил себе места за несколько минут до того, как на регион обрушилась стихия.