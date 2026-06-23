«Пёс метался, птицы кружили»: Животные на Урале предчувствовали приближение смерча
Очевидцы смерча на Урале рассказали о странном поведении птиц и собак
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Жители Свердловской области, пережившие смерч 22 июня, поделились с KP.ru необычными наблюдениями. По их словам, стихии предшествовали странные явления.
Один из очевидцев рассказал, что над прудом внезапно собралось огромное количество птиц, которые начали кружить. Через мгновение погас свет и налетел ураганный ветер. Другие заметили, как небо резко потемнело и изменило цвет, а воздух наполнился воющим или свистящим звуком.
Животные тоже вели себя тревожно. Одна женщина сообщила, что её собака, привязанная во дворе, металась, пытаясь предупредить хозяев. Пёс не находил себе места за несколько минут до того, как на регион обрушилась стихия.
Напомним, что накануне на город Кушва обрушился смерч. Вихрь нанёс серьёзный ущерб инфраструктуре, разрушив 97 жилых домов. 15 горожан пострадали, один госпитализирован. Власти расчистили дороги и наладили водоснабжение, но на двух участках для безопасности приостановили подачу газа, а оценка ущерба продолжается. Тем временем в Челябинской области ураган снёс купол с крестом с 200-летнего храма.
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