Ночь под землей: На Урале 16 шахтёров не могли подняться на поверхность из-за смерча

В городе Кушва Свердловской области 16 горняков оказались заблокированы под землей после отключения электроэнергии, вызванного сильным ураганом. Об этом сообщил губернатор региона Денис Паслер.

По словам главы области, из-за отсутствия электричества перестали работать скипы — подъемные механизмы, с помощью которых работников доставляют на поверхность.

«Не стало электроэнергии, перестали работать скипы, чтобы поднять людей, и 16 человек были заблокированы в шахте», — рассказал Паслер.

Для спасения людей оперативно организовали необходимые работы. Подъём продолжался ночью. Губернатор сообщил, что около четырех часов утра всех находившихся под землей удалось вывести на поверхность.

«Все нормально себя чувствуют, сегодня уже по домам», — отметил он.

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