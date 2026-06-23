Ночь под землей: На Урале 16 шахтёров не могли подняться на поверхность из-за смерча
Во время урагана в свердловской Кушве 16 шахтеров были заблокированы под землёй
Последствия смерча в Кушве. Фото © Telegram / E1.RU | Новости Екатеринбурга
В городе Кушва Свердловской области 16 горняков оказались заблокированы под землей после отключения электроэнергии, вызванного сильным ураганом. Об этом сообщил губернатор региона Денис Паслер.
По словам главы области, из-за отсутствия электричества перестали работать скипы — подъемные механизмы, с помощью которых работников доставляют на поверхность.
«Не стало электроэнергии, перестали работать скипы, чтобы поднять людей, и 16 человек были заблокированы в шахте», — рассказал Паслер.
Для спасения людей оперативно организовали необходимые работы. Подъём продолжался ночью. Губернатор сообщил, что около четырех часов утра всех находившихся под землей удалось вывести на поверхность.
«Все нормально себя чувствуют, сегодня уже по домам», — отметил он.
Напомним, 22 июня на город Кушва обрушился смерч. Вихрь нанёс серьёзный ущерб инфраструктуре, разрушив 97 жилых домов. 15 горожан пострадали, один госпитализирован. Власти расчистили дороги и наладили водоснабжение, но на двух участках для безопасности приостановили подачу газа, а оценка ущерба продолжается.
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