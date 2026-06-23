Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 июня, 08:00

Появились кадры последствий ужасного смерча в уральской Кушве

Последствия смерча в Кушве. Обложка © Telegram / E1.RU | Новости Екатеринбурга

Последствия смерча в Кушве. Обложка © Telegram / E1.RU | Новости Екатеринбурга

В городе Кушва Свердловской области мощный смерч оставил после себя серьёзные разрушения. Десятки жилых домов оказались полностью уничтожены или повреждены. Об этом сообщил E1.RU.

  • Последствия смерча в Кушве. Фото © Telegram / E1.RU | Новости Екатеринбурга
    Последствия смерча в Кушве. Фото © Telegram / E1.RU | Новости Екатеринбурга
  • Последствия смерча в Кушве. Фото © Telegram / E1.RU | Новости Екатеринбурга
    Последствия смерча в Кушве. Фото © Telegram / E1.RU | Новости Екатеринбурга
  • Последствия смерча в Кушве. Фото © Telegram / E1.RU | Новости Екатеринбурга
    Последствия смерча в Кушве. Фото © Telegram / E1.RU | Новости Екатеринбурга

Последствия смерча в Кушве. Фото © Telegram / E1.RU | Новости Екатеринбурга

1 / 3

В результате у зданий выбило стёкла, а часть построек оказалась практически полностью разрушена. Местные жители сообщили о потере хозяйственных построек, включая бани, сараи и огороды.

  • Последствия смерча в Кушве. Фото © Telegram / E1.RU | Новости Екатеринбурга
    Последствия смерча в Кушве. Фото © Telegram / E1.RU | Новости Екатеринбурга
  • Последствия смерча в Кушве. Фото © Telegram / E1.RU | Новости Екатеринбурга
    Последствия смерча в Кушве. Фото © Telegram / E1.RU | Новости Екатеринбурга
  • Последствия смерча в Кушве. Фото © Telegram / E1.RU | Новости Екатеринбурга
    Последствия смерча в Кушве. Фото © Telegram / E1.RU | Новости Екатеринбурга

Последствия смерча в Кушве. Фото © Telegram / E1.RU | Новости Екатеринбурга

1 / 3

По предварительным данным, в городе полностью уничтожены 32 дома. Ещё 99 строений получили повреждения различной степени тяжести. Власти и экстренные службы продолжают оценку ущерба и ликвидацию последствий непогоды.

«Ни хрена себе!»: Женщина чудом спаслась, пока стихия в Кушве разносила её участок в щепки
«Ни хрена себе!»: Женщина чудом спаслась, пока стихия в Кушве разносила её участок в щепки

Ранее в Свердловской области сообщили о последствиях смерча, который обрушился на город Кушва 22 июня и нанёс серьёзный ущерб инфраструктуре. Стихия сопровождалась шквалистым ветром, повредившим кровли жилых домов, повалившим деревья и линии электропередачи.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • ЧП
  • Происшествия
  • Свердловская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar