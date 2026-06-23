Появились кадры последствий ужасного смерча в уральской Кушве

В городе Кушва Свердловской области мощный смерч оставил после себя серьёзные разрушения. Десятки жилых домов оказались полностью уничтожены или повреждены. Об этом сообщил E1.RU.







В результате у зданий выбило стёкла, а часть построек оказалась практически полностью разрушена. Местные жители сообщили о потере хозяйственных построек, включая бани, сараи и огороды.







По предварительным данным, в городе полностью уничтожены 32 дома. Ещё 99 строений получили повреждения различной степени тяжести. Власти и экстренные службы продолжают оценку ущерба и ликвидацию последствий непогоды.

Ранее в Свердловской области сообщили о последствиях смерча, который обрушился на город Кушва 22 июня и нанёс серьёзный ущерб инфраструктуре. Стихия сопровождалась шквалистым ветром, повредившим кровли жилых домов, повалившим деревья и линии электропередачи.