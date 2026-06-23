«Ни хрена себе!»: Женщина чудом спаслась, пока стихия в Кушве разносила её участок в щепки

Жительница Кушвы Ирина Александровна рассказала о последствиях смерча, который обрушился на город. По её словам, стихия разрушила часть хозяйственных построек буквально за считаные минуты.

Жительница Кушвы рассказала, как пережила смерч и лишилась двора. Видео © Telegram / E1.RU

Во время непогоды женщина находилась дома. Когда ветер начал усиливаться, она попыталась укрыться в наиболее безопасном месте.

«Выхожу, смотрю, а двора уже вообще нету. Думаю, ни хрена себе! Всё уже. Крышу снесло», — вспоминает она.

По словам местной жительницы, после того как кровлю сорвало, в дом сразу хлынул дождь. Внутри начали падать вещи, а выбраться из одной из комнат удалось с большим трудом.

Женщина рассказала, что спряталась в углу между кухней и стеной, стараясь переждать опасный момент. В это время снаружи и внутри дома слышался сильный грохот.

«Камни полетели в окна, стёкла начали биться. Шифер летит, всё летит», — рассказала она.

Даже спустя время после удара стихии жильцы продолжают разбирать завалы. По словам Ирины Александровны, осколки шифера, пыль и грязь до сих пор остаются в комнатах и на мебели.

Сейчас пострадавшие оценивают ущерб и приводят свои дома в порядок после разрушительного смерча, который прошёл через населённый пункт.

Ранее Life.ru писал, что в Кушве смерч повредил 97 жилых домов, 15 горожан пострадали, один госпитализирован. Власти расчистили дороги и наладили водоснабжение, но на двух участках для безопасности приостановили подачу газа, а оценка ущерба продолжится днём.