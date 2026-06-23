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23 июня, 08:04

Ураган снёс купол с крестом с 200-летнего храма в Челябинской области

Обложка © VK / Покрова Пресвятой Богородицы с. Большой Куяш

Обложка © VK / Покрова Пресвятой Богородицы с. Большой Куяш

В Челябинской области мощный ветер повредил храм Покрова Пресвятой Богородицы. Ураган сорвал малый купол с крестом с двухсотлетнего здания в селе Большой Куяш.

Староста Николай Атесов рассказал URA.ru, что конструкция упала на кованые секции ограды, повредив забор. Прихожане уже залатали дыру в кровле, чтобы внутрь не попадала дождевая вода. Однако для устранения всех последствий нужен подъёмный кран.

Фото © VK / Покрова Пресвятой Богородицы с. Большой Куяш

Фото © VK / Покрова Пресвятой Богородицы с. Большой Куяш

Сам купол, по словам Атесова, практически не подлежит восстановлению — пластины сильно разрушены. Удастся сохранить разве что железный каркас. Сейчас работы приостановлены из-за дождя, но сельчане уже собирают силы и средства для разбора обломков и уборки территории.

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Дарья Нарыкова
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