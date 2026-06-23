Ураган снёс купол с крестом с 200-летнего храма в Челябинской области

В Челябинской области мощный ветер повредил храм Покрова Пресвятой Богородицы. Ураган сорвал малый купол с крестом с двухсотлетнего здания в селе Большой Куяш.

Староста Николай Атесов рассказал URA.ru, что конструкция упала на кованые секции ограды, повредив забор. Прихожане уже залатали дыру в кровле, чтобы внутрь не попадала дождевая вода. Однако для устранения всех последствий нужен подъёмный кран.

Фото © VK / Покрова Пресвятой Богородицы с. Большой Куяш

Сам купол, по словам Атесова, практически не подлежит восстановлению — пластины сильно разрушены. Удастся сохранить разве что железный каркас. Сейчас работы приостановлены из-за дождя, но сельчане уже собирают силы и средства для разбора обломков и уборки территории.

Ранее Life.ru сообщал, что в Кушве смерч повредил 97 жилых домов, 15 горожан пострадали, один госпитализирован. Власти расчистили дороги и наладили водоснабжение, но на двух участках для безопасности приостановили подачу газа. Оценка ущерба продолжается.