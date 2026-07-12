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12 июля, 03:07

В Китае участок дороги обрушился вместе с тремя автомобилями, погиб один человек

В китайском городском округе Чжанцзякоу произошло обрушение участка дороги, в результате которого под землю ушли три автомобиля вместе с находившимися рядом людьми. Видео с места происшествия распространилось в социальных сетях.

Три машины провалились в дыру. Видео © X / 韭菜兄弟

На опубликованных кадрах запечатлено, как в провале дорожного полотна лежат автомобили, на которых стоят люди. Позднее потерпевших вытащили посредством лестниц и верёвок. По предварительным данным, жертвой происшествия стал один человек. Ещё двое получили травмы.

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Ранее Life.ru писал, что на 196-м километре федеральной автодороги Р-351 Екатеринбург – Тюмень в Талицком районе Свердловской области произошёл провал дорожного полотна. Причиной стал резкий подъём уровня воды в реке Куяр. Участок трассы был полностью перекрыт днём ранее из-за перелива воды.

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Обложка © X / 韭菜兄弟

Тимур Хингеев
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