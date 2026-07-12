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12 июля, 02:12

В Сирии два ребёнка погибли при столкновении парома с мостом

Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / لدفاع المدني السوري

Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / لدفاع المدني السوري

Два ребёнка погибли при столкновении речного парома с мостом. Инцидент произошёл на реке Евфрат в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, сообщило агентство SANA со ссылкой на службу гражданской обороны.

  • Паром с 35 людьми врезался в мост. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / لدفاع المدني السوري
    Паром с 35 людьми врезался в мост. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / لدفاع المدني السوري
  • Паром с 35 людьми врезался в мост. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / لدفاع المدني السوري
    Паром с 35 людьми врезался в мост. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / لدفاع المدني السوري

Паром с 35 людьми врезался в мост. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / لدفاع المدني السوري

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«Речной паром, на борту которого находились не менее 35 человек, столкнулся с мостом при переправе через реку Евфрат в провинции Дейр-эз-Зор. Два ребёнка погибли», — уточнили спасатели.

Сотрудники гражданской обороны спасли 15 пассажиров. Семь пострадавших поступили в национальную больницу Дейр-эз-Зора, сообщил директор учреждения Обейда Абдераззак.

Спасатели продолжают искать других людей, которые находились на пароме. Причины столкновения пока не установили.

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Антон Голыбин
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