Шувалов: Остатки тайфуна «Бави» принесут аномальные дожди на Дальний Восток

На Дальний Восток надвигается новая волна непогоды. Остатки супертайфуна «Бави» принесут в несколько регионов сильные дожди, которые могут привести к подтоплениям. Как сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, резкое ухудшение погоды ожидается в Приморском и Хабаровском краях, а также на Сахалине.

По словам синоптика, бывший тайфун ранее обрушился на Китай, а теперь его остатки движутся в сторону российских регионов. В отдельных районах Приморья за сутки может выпасть до 120-140 миллиметров осадков.

«Резкие изменения погоды предстоят на Дальнем Востоке – это Приморский и Хабаровский края и частично Сахалин. На эти районы выходят остатки бывшего тайфуна «Бави», который сильно и интенсивно, с погодными ненастьями, обрушился на Китай», – рассказал РИА «Новости» Шувалов.

На юге Хабаровского края и в восточной части региона также прогнозируются продолжительные сильные осадки. По оценке специалиста, сообщения о возможных подтоплениях могут начать поступать уже вечером 14 июля и в последующие дни.

Жителей регионов призывают учитывать прогноз погоды и соблюдать осторожность во время сильных дождей. Специалисты продолжают отслеживать развитие ситуации.

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