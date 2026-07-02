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2 июля, 10:39

«Назад дороги нет»: Россия никогда не вернётся к прежнему климату

Эксперт Юлкин: К прежнему климату РФ и вся планета уже не вернутся никогда

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Россия и вся планета уже не вернутся к прежнему климату, заявил профильный эксперт Михаил Юлкин. По его словам, экстремальная жара становится следствием общего нагрева Земли. Помимо солнечной энергии, в последние десятилетия усилился и парниковый эффект, связанный с деятельностью человека. Слова эксперта приводит kp.ru.

«Локальное переохлаждение»: Чем грозит неправильное использование кондиционера в жару
«Локальное переохлаждение»: Чем грозит неправильное использование кондиционера в жару

Концентрация парниковых газов в атмосфере достигла беспрецедентного для исторической памяти человечества уровня и продолжает расти рекордными темпами. Это уже привело к повышению температуры планеты примерно на полтора градуса.

«Глобальное потепление продолжится, то есть продолжится и рост температур. И Мировой океан будет теплеть, создавая дополнительные риски, особенно для нашей азиатской части», — отметил специалист в эфире радио «Комсомольская правда».

Не беда, а «летняя спячка»: Почему мужская сила уходит в отпуск в жару и что с этим делать
Не беда, а «летняя спячка»: Почему мужская сила уходит в отпуск в жару и что с этим делать

Ранее американские учёные обнаружили прямую связь между летней жарой и ростом самоубийств среди молодёжи. Наиболее уязвимой группой оказались молодые люди от 15 до 24 лет.

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