«Назад дороги нет»: Россия никогда не вернётся к прежнему климату

Россия и вся планета уже не вернутся к прежнему климату, заявил профильный эксперт Михаил Юлкин. По его словам, экстремальная жара становится следствием общего нагрева Земли. Помимо солнечной энергии, в последние десятилетия усилился и парниковый эффект, связанный с деятельностью человека. Слова эксперта приводит kp.ru.

Концентрация парниковых газов в атмосфере достигла беспрецедентного для исторической памяти человечества уровня и продолжает расти рекордными темпами. Это уже привело к повышению температуры планеты примерно на полтора градуса.

«Глобальное потепление продолжится, то есть продолжится и рост температур. И Мировой океан будет теплеть, создавая дополнительные риски, особенно для нашей азиатской части», — отметил специалист в эфире радио «Комсомольская правда».

Ранее американские учёные обнаружили прямую связь между летней жарой и ростом самоубийств среди молодёжи. Наиболее уязвимой группой оказались молодые люди от 15 до 24 лет.