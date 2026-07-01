Смертельный жар: Учёные нашли связь между летним зноем и самоубийствами молодёжи

Американские учёные обнаружили прямую связь между летней жарой и ростом самоубийств среди молодёжи. Наиболее уязвимой группой оказались молодые люди от 15 до 24 лет. Статья опубликована 23 июня в American Journal of Psychiatry.

Исследование охватило данные по всем штатам США за 25 лет — с 1980 по 2004 год. За этот период было зафиксировано более 97 тысяч случаев суицида среди детей и молодых людей в возрасте от 5 до 24 лет. Авторы сопоставили помесячную статистику с температурными показателями.

Результаты показали, что в среднем за год каждый дополнительный градус повышал уровень самоубийств на 0,75 процента. Однако ключевой вывод касается именно летнего периода: в жару этот показатель взлетал до 2,68 процента на каждый градус. Для сравнения, у взрослых такой выраженной сезонной зависимости не выявлено.

Особенно уязвимыми оказались юноши и девушки 15–24 лет. В этой возрастной группе риск возрастал почти на три процента на каждый градус выше нормы. Учёные связывают это с нейробиологическими особенностями и социальными условиями. Молодёжь физиологически хуже переносит перегрев, а также меньше контролирует среду обитания: не может отказаться от спортивных тренировок на солнце или учёбы в душных помещениях.

Исследователи также проверили, зависит ли этот эффект от пола, дохода, образования или места жительства. Оказалось, что нет — жара повышает риски равномерно по всем социальным группам. При этом в осенние, зимние и весенние месяцы статистически значимой связи между температурой и суицидами не обнаружено.

Авторы подчёркивают: сегодняшняя молодёжь за жизнь испытает как минимум вдвое больше волн экстремальной жары, чем поколение 1960-х годов. Это требует разработки специальных мер — от обустройства охлаждаемых пространств в учебных заведениях до программ психологической поддержки в периоды аномальной погоды.

Ранее синоптик Александр Ильин предупредил, что аномальная жара до +37 градусов придёт на юг России из Европы. По его словам, воздушные массы, которые в середине июня прогревались до +40 градусов, сейчас смещаются в сторону нашей страны.