Аномальная жара из Европы прогреет юг России до +37°C, предупредил синоптик

Жара до +37 градусов придёт в Россию из Европы и затронет южные регионы страны, предупредил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. Его слова передаёт «Москва 24».

В середине июня в Европе установилась аномально высокая температура: местами воздух прогревался до +40 градусов. Сейчас эти воздушные массы постепенно смещаются в сторону России, подчеркнул эксперт.

По его словам, на пути к южным регионам воздух пройдёт через районы Причерноморья и над Чёрным морем немного остынет. После этого на юг страны он принесёт температуру около +35…+37 градусов. В Москве ожидается до +30 градусов, по области — до +32.

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