«Ведомости»: Роспотребнадзор проверит продавцов подозрительно дешёвой икры

Минздрав предложил считать низкую розничную цену икры и других товаров основанием для внеплановых ревизий Роспотребнадзора. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на два источника.

Для икры, молочной продукции, обуви и шерстяной одежды индикатором риска станет продажа на 30% ниже среднемесячной стоимости. Для безалкогольных напитков порог отклонения установлен на уровне 60%. Фиксировать данные и передавать их надзорным органам будет система «Честный знак». Информация о розничных ценниках сохраняется в момент выбытия товара, уточнил представитель ЦРПТ.

Участники рынка и эксперты обратили внимание на нюансы ценообразования, которые стоит доработать. Президент ВАРПЭ Герман Зверев отметил, что красная икра стоит 9–14 тыс. рублей за килограмм, а чёрная — от 60 тыс., но методика предполагает их совокупный учёт. В «Союзмолоке» напомнили, что товар, введённый в оборот во время акции, окажется ниже месячной планки без нарушений, а разница в термообработке питьевого молока даёт разброс стоимости более 20%. Специалисты также указали, что индикатор фиксирует лишь цифру, не выявляя фальсификат, и допускают, что участникам рынка, возможно, придётся скорректировать подход к скидкам, чтобы не попадать под критерии ревизий.

В Роспотребнадзоре настаивают, что именно розничная стоимость наиболее прозрачна для сопоставления по регионам и категориям в отличие от закупочной с её системой бонусов и скидок. Пока инициатива не поступала в Минсельхоз и ФАС, в Минпромторг и отраслевые союзы направлены запросы.

Некачественная или поддельная красная икра представляет серьезную угрозу для здоровья. Помимо риска тяжёлых пищевых отравлений из-за патогенных бактерий (сальмонеллы, кишечной палочки), которые активно размножаются при нарушении санитарных норм и температуры хранения, существует опасность токсичного отравления. В кустарно изготовленный фальсификат часто добавляют запрещённый мощный консервант уротропин (Е239), который в кислой среде желудка разлагается с выделением формальдегида — яда, поражающего печень, почки и нервную систему. Также в искусственной имитации из водорослей, желатина и рыбьего бульона могут быть превышены дозы синтетических красителей и ароматизаторов, вызывающих сильные аллергические реакции, а избыток соли и масла создаёт нагрузку на сердечно-сосудистую систему и ЖКТ.