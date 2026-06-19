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19 июня, 08:38

Красная икра нового улова во Владивостоке подорожала до 15 тысяч рублей

Обложка © DALL-E / Life.ru

Обложка © DALL-E / Life.ru

Во Владивостоке цены на красную икру нового улова достигли рекордных для начала сезона значений. Килограмм икры чавычи продают за 15 тысяч рублей.

Икра нерки и кижуча стоит от 11,5 до 13 тысяч рублей за килограмм, горбуши — около 8,5 тысячи.

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Рост цен связывают со слабым выловом лососей сразу в нескольких регионах — на российском Дальнем Востоке, Аляске и японском Хоккайдо.

«Из-за дефицита предложения цены в рознице ощутимо выросли. В отраслевых новостях отмечается, что оптовые цены на соленую икру лосося подскочили на 80–90% по сравнению с прошлым годом», — рассказал «Интерфаксу» Александр Савельев, руководитель информационного агентства по рыболовств.

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По прогнозу Дальневосточного промыслового совета, в 2026 году вылов тихоокеанских лососей может сократиться до 227 тысяч тонн против 335,5 тысячи тонн годом ранее.

В таком случае производство красной икры в России уменьшится до 8,2 тысячи тонн. Это почти на 4 тысячи тонн меньше прошлогоднего результата.

При этом прошлогодняя продукция, срок реализации которой подходит к концу, заметно подешевела — до 1,8 тысячи рублей за килограмм.

Эксперты ожидают дальнейшего роста цен. Во второй половине года свежая красная икра в европейской части России может подорожать до 16 тысяч рублей за килограмм.

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Ранее Life.ru писал, что россияне массово переходят на альтернативную икру из сельди, трески и минтая. Между тем в партии красной икры, поступившей в московские магазины, обнаружили кишечную палочку. Эксперты считают, что попасть туда она могла ещё на этапе добычи рыбы, поскольку производственные процессы строго контролируются санитарными врачами.

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Марина Фещенко
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