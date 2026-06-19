Красная икра нового улова во Владивостоке подорожала до 15 тысяч рублей

Во Владивостоке цены на красную икру нового улова достигли рекордных для начала сезона значений. Килограмм икры чавычи продают за 15 тысяч рублей.

Икра нерки и кижуча стоит от 11,5 до 13 тысяч рублей за килограмм, горбуши — около 8,5 тысячи.

Рост цен связывают со слабым выловом лососей сразу в нескольких регионах — на российском Дальнем Востоке, Аляске и японском Хоккайдо.

«Из-за дефицита предложения цены в рознице ощутимо выросли. В отраслевых новостях отмечается, что оптовые цены на соленую икру лосося подскочили на 80–90% по сравнению с прошлым годом», — рассказал «Интерфаксу» Александр Савельев, руководитель информационного агентства по рыболовств.

По прогнозу Дальневосточного промыслового совета, в 2026 году вылов тихоокеанских лососей может сократиться до 227 тысяч тонн против 335,5 тысячи тонн годом ранее.

В таком случае производство красной икры в России уменьшится до 8,2 тысячи тонн. Это почти на 4 тысячи тонн меньше прошлогоднего результата.

При этом прошлогодняя продукция, срок реализации которой подходит к концу, заметно подешевела — до 1,8 тысячи рублей за килограмм.

Эксперты ожидают дальнейшего роста цен. Во второй половине года свежая красная икра в европейской части России может подорожать до 16 тысяч рублей за килограмм.