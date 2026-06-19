Готовь сани летом: Эксперт назвал лучший месяц для покупки икры к Новому году

Желающие заморозить красную икру к новогоднему столу и сэкономить должны сделать это в июле — именно тогда цены достигают сезонного минимума. Такой совет в беседе с Life.ru дал независимый эксперт FMCG-рынка Александр Анфиногенов, объяснив механику ценообразования на деликатес.

Лучшее время — середина лета (июль) и часть августа. Затем отпуска заканчиваются, дети идут в школу, и с сентября цены ползут вверх и продолжают расти до конца ноября. В декабре стартуют новогодние акции, и в последнюю неделю месяца цена обрушивается, а в январе–феврале проваливается ещё ниже. Александр Анфиногенов Независимый эксперт FMCG-рынка

Эксперт пояснил, что на рынке существует два традиционных ценовых провала: летом, в пик сезона отпусков, когда у покупателей «голова занята поездками, плавками и арбузами», и после новогодних праздников — в январе–феврале, когда люди уже потратили основную массу денег.

Покупать икру осенью, по словам Анфиногенова, невыгодно — именно тогда начинается активный рост цен, который продолжается до конца ноября. Однако в декабре ритейлеры запускают акции, а в последнюю неделю месяца цена традиционно обрушивается. Самый же глубокий провал, по его данным, приходится на январь–февраль.

Ближе к концу февраля цены снова ползут вверх, и этот тренд держится с марта по июнь, «пока люди мечтают о лете». А с середины июня снова начинается снижение, и в августе, когда все переключаются на арбузы, икру можно покупать смело. С сентября — новый цикл повышения цен.

Отдельно эксперт обратил внимание на ситуацию с икрой во Владивостоке. По его словам, часть продукции может уходить на экспорт в Японию, где её покупают с удовольствием, — это выгоднее, чем продавать на внутреннем рынке. Анфиногенов призвал надзирающие госорганы провести проверку.

«Понятно, что улов лососёвых зависит от природы: бывает по-разному. Но чтобы красная икра вдруг стала дорогим деликатесом, стремясь по цене догнать чёрную, — это вызывает серьёзные сомнения», — подытожил он.

Напомним, во Владивостоке цены на красную икру нового улова установили рекорд для начала сезона. Килограмм икры чавычи продаётся за 15 тысяч рублей, нерки и кижуча — от 11,5 до 13 тысяч, горбуши — в районе 8,5 тысячи.