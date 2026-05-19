Продажи чёрной икры в России упали на 22%

Продажи чёрной икры в январе–апреле этого года упали на 22% по сравнению с тем же периодом прошлого года — в килограммах. В деньгах продажи снизились на 12%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные компании «Эвотор».

По данным системы маркировки «Честный знак», в январе–марте выпустили 22,7 тонны осетровой икры — это на 33,8% меньше, чем год назад. В Рыбном союзе говорят о снижении производства на 7% (до 17 тонн в первом квартале), хотя в 2025 году выпуск вырос на 9% (до 89 тонн).

В Рыбном союзе также предупреждают, что не вся чёрная икра на рынке — российского производства. Часть поставляют из-за границы, в том числе из Китая. Импорт осетровой икры в Россию в январе–марте составил 4,3 тонны — это на 0,3% меньше, чем год назад, и составляет 16% от всего объёма.

Ранее сообщалось, что в 2025 году в России продали 231 тысячу тонн шоколадных плиток — это на 292 миллиарда рублей. Но по сравнению с прошлым годом продажи в килограммах упали на 15%. Люди стали экономить и чаще выбирать здоровый образ жизни. При этом в деньгах продажи, наоборот, выросли на 14% — из-за повышения цен.