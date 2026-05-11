В магазинах Таиланда раскупают бородинский хлеб, российскую селёдку и икру

В магазинах Таиланда наблюдается повышенный интерес к товарам из России. Спросом пользуются бородинский хлеб, красная икра, селёдка, крупы и детское питание.

Как пишет РИА «Новости», товары не исчезают с витрин уже более полугода, хотя местные жители и туристы разбирают их весьма быстро.

В первом квартале 2026 года к привычному ассортименту добавилась красная икра отечественного производства. Чуть позже, в апреле, на прилавках появился и бородинский хлеб.

Основными площадками для реализации выступают крупные сети. Среди них выделяется Villa Market и Tops — самый масштабный супермаркет в стране.

Российские продукты популярны и в Китае. Причём настолько, что их там даже подделывают. Ранее стало известно, что чаще всего объектом таких фальсификаций становится колбаса. Кроме того, популярны мёд и сладости. Власти КНР помогают нашим экспортёрам бороться с нелегальными копиями, однако ситуация осложняется ростом популярности «русских» торговых точек по всей стране — нередко под такой вывеской скрывается продукция, не имеющая отношения к РФ.