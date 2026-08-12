Жара в Европе бьёт вековые рекорды: такого пекла в Польше не видели с 1921 года

В населённом пункте Колуда Велька в Польше воздух раскалился до плюс 40,6 градуса, побив исторический для страны максимум. Данные приводит национальный Институт метеорологии и водного хозяйства республики.

Аномалия случилась в Куявско-Поморском воеводстве на северо-западе государства. Синоптики оперативно зафиксировали новый пик зноя.

Предыдущее достижение этого лета продержалось чуть больше месяца. Его отметили 28 июня в городе Торунь, где приборы остановились на отметке 40,3 градуса.

Однако куда более удивительна судьба позавчерашнего рекорда. До нынешнего сезона пальма первенства сохранялась за 1921 годом.

Почти 103 года самым жарким днем считалось 29 июня. Тогда в городе Прошков на западе страны метеорологи зарегистрировали 40,2 градуса тепла.

Теперь же планка поднята ещё на три десятых. Новый абсолютный максимум, зафиксированный 12 августа, официально вошел в климатическую историю Польши.

Лето 2026 года стало беспрецедентным испытанием для Европы из-за экстремальной жары: за период июнь-июль был установлен новый рекорд средней температуры для Западной Европы, а число погибших превысило 25 тысяч человек, причем большинство жертв — пожилые люди старше 75 лет. Волны жары, достигавшие 40–44 °C, вызвали масштабные засухи, рекордное обмеление рек (Рейн, Дунай, Сена), разрушительные лесные пожары в Испании, Франции, Греции, а также привели к серьёзным экономическим потерям, которые, по оценкам, могут достигнуть 1% ВВП Евросоюза из-за падения производительности труда и потерь в сельском хозяйстве.