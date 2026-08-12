Украина сократила экспорт пшеницы в 4,3 раза на фоне остановки черноморских портов

Экспорт зерновых с Украины обвалился в несколько раз на фоне простоя ключевых черноморских портов. Сильнее всего сократились поставки ячменя и пшеницы, свидетельствуют данные Министерства аграрной политики и продовольствия.

За первые 12 дней августа Украина отправила за рубеж 175 тыс. тонн пшеницы — в 4,3 раза меньше, чем за тот же период 2025 года, когда экспорт достигал 759 тыс. тонн. Поставки ячменя рухнули в 5,6 раза, до 37 тыс. тонн, а кукурузы — в 2,7 раза, до 68 тыс. тонн.

Главной проблемой для аграрного экспорта стал простой портов Большой Одессы. С 22 июля Одесса, Черноморск и Южный не приняли и не отправили ни одного иностранного грузового судна. Остановка пришлась на разгар уборочной кампании, когда потребность в вывозе нового урожая особенно высока.

Сейчас зерно перенаправляют через дунайские порты Измаил, Рени и Усть-Дунайск, румынскую Констанцу, а также везут автомобильным и железнодорожным транспортом к западной границе. Однако министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий ранее признавал, что эти маршруты не способны стать полноценной долгосрочной заменой портам Большой Одессы.

Кроме того, обходные пути увеличивают стоимость доставки на $45–50 с каждой тонны. Дополнительное давление на аграриев оказывают подорожание дизельного топлива и анонсированное «Укржелдорогой» повышение тарифов на грузовые перевозки на 30%. Для многих хозяйств продажа зерна нового урожая в таких условиях уже не покрывает себестоимость.

Напомним, что Украина столкнулась с проблемами при экспорте зерна через черноморские порты. СМИ связывают это с ударами российских военных по объектам в районах портов, используемых для поставок грузов ВСУ. В частности, 11 июля Минобороны РФ сообщило о поражении порта «Черноморск» в Одесской области — ключевого узла для военных грузов и ГСМ, обеспечивающего до 90% украинского аграрного экспорта.