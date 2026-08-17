Бабье лето 2026: когда начнётся в Москве и России — прогноз синоптиков и даты тепла Оглавление Когда начнётся бабье лето в 2026 году Каким будет бабье лето 2026: три прогноза синоптиков Когда будет бабье лето в Москве и Подмосковье Сколько продлится бабье лето в 2026 году Будет ли в Москве +27 градусов Бабье лето в Центральной России Когда ждать бабье лето в Санкт-Петербурге Бабье лето на юге России, Урале и в Сибири Что такое бабье лето Какого числа начинается бабье лето Бывает ли бабье лето несколько раз Когда закончится бабье лето 2026 Частые вопросы о бабьем лете 2026 Бабье лето — один из самых приятных сюрпризов осени. Разбираемся, когда его ждать в 2026 году, что говорят метеорологи и в каких регионах потепление будет заметнее всего. 17 августа, 14:30 4907 4907 Синоптики пообещали жару до +27 градусов в конце сентября — вот когда придёт бабье лето 2026. Коллаж © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / fornStudio, © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Бабье лето 2026 года в Центральной России предварительно ждут в сентябре. Но точной даты пока нет: синоптики рассматривают сразу несколько сценариев — от короткой двухдневной волны тепла до классического сухого периода почти на две недели. Разбираемся, когда может начаться бабье лето в Москве и регионах России, сколько оно продлится и стоит ли верить прогнозам о +27 градусах.

Когда начнётся бабье лето в 2026 году

Что такое бабье лето и когда оно наступает. Фото © Life.ru

По состоянию на 18 августа 2026 года наиболее вероятным временем для прихода бабьего лета в Центральную Россию остаётся вторая декада сентября.

Но важно понимать: речь пока идёт о предварительном прогнозе, а не о точной дате. Чтобы погоду действительно можно было назвать бабьим летом, сначала должно произойти заметное осеннее похолодание, а уже после него — устойчивое возвращение сухой и тёплой погоды.

Один из наиболее конкретных сценариев дал синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин. Он считает, что в первой декаде сентября в Москве возможно похолодание примерно до +6…+11 °C, после которого в начале второй декады температура снова поднимется до +17…+22 °C.

Первая такая волна, по его оценке, может оказаться короткой — всего два–четыре дня. Затем прохлада способна вернуться, а вслед за ней возможен ещё один период тепла.

То есть бабье лето 2026 года вполне может прийти не одной длинной волной, а несколькими короткими потеплениями.

Каким будет бабье лето 2026: три прогноза синоптиков

Прогноз погоды на бабье лето 2026 года. Фото © Shutterstock / FOTODOM / YuryKara

Пока специалисты сходятся в одном: сентябрь в Центральной России имеет хорошие шансы оказаться тёплым. А вот продолжительность бабьего лета они оценивают по-разному.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ожидает для большей части Русской равнины и Центральной России классическое бабье лето. По его предварительной оценке, средняя температура сентября может оказаться на 1,5–2 градуса выше климатической нормы, а осадков выпадет на 20–40% меньше обычного.

Более осторожного прогноза придерживается главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова. Она подчёркивает, что в середине августа слишком рано уверенно называть даты бабьего лета. Пока вероятность реализации долгосрочных сценариев она оценивает примерно как 50 на 50.

Есть и третий вариант — несколько непродолжительных волн тепла. Именно такой сценарий сейчас выглядит особенно реалистично для Москвы: несколько солнечных и сухих периодов по три–четыре дня, между которыми будут возвращаться дожди и прохлада.

Поэтому главный вывод на сегодняшний день простой: бабье лето в 2026 году, скорее всего, будет, но точные даты и продолжительность станут понятны только ближе к сентябрю.

Когда будет бабье лето в Москве и Подмосковье

Регионы России, где бабье лето будет заметнее всего. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Irina Borsuchenko

Для Москвы и Московской области первые признаки бабьего лета синоптики ждут примерно в начале второй декады сентября, то есть после 10 сентября.

Предварительный сценарий выглядит так:

Предварительный сценарий бабьего лета в Москве и Подмосковье в сентябре 2026 года. Инфографика Life.ru

Самое важное здесь слово — «предварительный». Прогноз температуры на конкретный день за несколько недель до события может заметно измениться.

Поэтому появившиеся прогнозы о +24…+27 °C примерно 22 сентября пока лучше воспринимать как один из возможных сценариев, а не как готовый прогноз погоды на эту дату.

Такое тепло в Москве в сентябре возможно — подобные возвраты лета происходили и раньше. Но утверждать уже сейчас, что именно 22 сентября 2026 года температура обязательно достигнет +27 градусов, преждевременно.

Сколько продлится бабье лето в 2026 году

Классическое бабье лето обычно продолжается от нескольких дней до одной-двух недель, но фиксированной продолжительности у этого погодного явления нет.

В 2026 году сейчас рассматриваются два основных сценария.

Первый — устойчивый антициклон закрепится над Центральной Россией, и тогда сухая тёплая погода сможет простоять около недели или дольше.

Второй — вместо одного длинного бабьего лета Москва и соседние регионы получат две-три короткие волны тепла по несколько дней каждая.

Именно поэтому прогнозы синоптиков сейчас не противоречат друг другу так сильно, как может показаться. Один специалист говорит о тёплом и сухом сентябре в целом, другой — о продолжительности отдельной волны тепла.

Оба сценария вполне могут реализоваться одновременно.

Будет ли в Москве +27 градусов

Температура около +24…+27 °C во второй половине сентября рассматривается в отдельных предварительных прогнозах. Для Москвы такие значения высокие, но не невозможные.

Однако строить планы на конкретный день исходя из этой цифры пока рано.

В середине августа синоптики гораздо увереннее могут говорить об общем характере следующего месяца — например, будет ли он теплее или холоднее нормы и ожидается ли дефицит осадков, — чем о температуре в Москве в определённый день через пять недель.

Поэтому правильнее формулировать прогноз так: в сентябре возможны периоды почти летнего тепла, а в наиболее тёплые дни температура способна приблизиться к +25 °C и выше.

Точные значения нужно будет уточнять уже в сентябре.

Бабье лето в Центральной России

Наиболее благоприятный предварительный прогноз сейчас именно у Центральной России и большей части Русской равнины.

Сентябрь здесь ожидается теплее климатической нормы и сравнительно сухим. Это увеличивает вероятность устойчивых антициклональных периодов — то есть той самой солнечной погоды, которую принято называть бабьим летом.

При этом бабье лето не обязано наступать одновременно в Москве, Туле, Владимире, Ярославле, Рязани или других областях Центрального федерального округа.

Атмосферные фронты перемещаются постепенно, поэтому даже соседние регионы могут получить тепло с разницей в несколько дней.

Когда ждать бабье лето в Санкт-Петербурге

Для Санкт-Петербурга и Ленинградской области давать точные даты пока ещё сложнее.

На Северо-Западе возвращение устойчивого осеннего тепла сильно зависит от атлантических циклонов. Поэтому солнечный период здесь нередко оказывается короче и может наступать позже, чем в Центральной России.

Первые достоверные прогнозы именно для Петербурга стоит ждать уже ближе к сентябрю.

Если над регионом закрепится антициклон, возможны несколько сухих и сравнительно тёплых дней. Если один атлантический циклон будет быстро сменять другой, полноценного продолжительного бабьего лета может не получиться вовсе.

Бабье лето на юге России, Урале и в Сибири

Россия занимает несколько климатических зон, поэтому единой даты бабьего лета для всей страны не существует.

На юге России тёплая погода обычно сохраняется дольше всего, поэтому заметное возвращение тепла возможно даже в конце сентября или начале октября. При этом отделить настоящее бабье лето от обычного продолжения тёплого сезона здесь сложнее.

В Поволжье и на Урале периоды осеннего тепла чаще приходятся на сентябрь. Днём может быть достаточно тепло, но ночные температуры уже заметно ниже летних.

В Сибири бабье лето способно прийти раньше, чем в европейской части страны. При этом даже после тёплого дня ночью возможны заморозки — для осенней Сибири это не противоречие.

На Дальнем Востоке сроки сильно зависят от конкретного региона. В южной части Дальнего Востока тёплый сухой период может смещаться на более поздние сроки и иногда приходится уже на октябрь.

Поэтому любые карты с «точными датами бабьего лета по всей России», опубликованные в августе, стоит воспринимать очень осторожно.

Что такое бабье лето

Бабье лето — это возвращение устойчивой тёплой и преимущественно сухой погоды после заметного осеннего похолодания.

Именно последовательность событий здесь принципиальна.

Если весь сентябрь просто остаётся тёплым и настоящего осеннего похолодания ещё не было, метеорологи могут вообще не считать такую погоду бабьим летом. По сути, это продолжение метеорологического лета.

А вот если сначала температура резко падает, начинаются холодные ночи и дожди, а затем приходит антициклон, небо очищается и несколько дней снова становится тепло — это уже классический сценарий бабьего лета.

Чаще всего такую погоду приносит устойчивый антициклон: осадков становится меньше, ветер ослабевает, дни остаются тёплыми, а ночи становятся заметно прохладнее.

Почему этот период получил название «бабье лето» и откуда взялась традиция связывать его с сентябрём, Life.ru подробно рассказывал в отдельном материале.

Какого числа начинается бабье лето

Фиксированной метеорологической даты не существует.

В народном календаре бабье лето традиционно связывают с серединой сентября и днём Симеона Летопроводца — 14 сентября. Отсюда и распространённое представление, что бабье лето обязательно должно начинаться именно в этот день.

Но погода календарю не подчиняется.

В один год устойчивое тепло может вернуться 10 сентября, в другой — после 20-го, а иногда полноценного бабьего лета вообще не бывает.

Поэтому синоптики смотрят не на дату, а на атмосферную ситуацию: было ли похолодание, пришёл ли после него устойчивый антициклон и сколько дней продержится сухая тёплая погода.

Бывает ли бабье лето несколько раз

Да. И именно такой сценарий сейчас рассматривается для Москвы в 2026 году.

Осенью атмосферная циркуляция постоянно меняется: холодный фронт может смениться антициклоном, затем снова приходит циклон с дождями, а ещё через несколько дней тёплый воздух возвращается.

Из-за этого за один сентябрь вполне могут пройти две или даже три отдельные волны бабьего лета.

Поэтому короткое потепление в начале второй декады сентября вовсе не означает, что после него летнее тепло уже не вернётся.

Когда закончится бабье лето 2026

Сейчас назвать дату окончания бабьего лета невозможно по той же причине, по которой нельзя точно определить его начало.

Если первая волна действительно придёт в начале второй декады сентября и окажется короткой, вслед за ней ещё могут последовать новые потепления.

Для Центральной России окончательный переход к устойчивой осенней погоде обычно происходит уже после серии таких температурных качелей.

На юге тёплая погода способна задержаться значительно дольше, а в Сибири и северных регионах устойчивое похолодание, наоборот, приходит раньше.

Поэтому вопрос «когда закончится бабье лето 2026 года» лучше уточнять уже непосредственно в сентябре.

Частые вопросы о бабьем лете 2026

Частые вопросы о бабьем лете 2026 года. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov

Когда начнётся бабье лето в Москве в 2026 году?

По предварительному прогнозу, первая волна сухого тепла возможна в начале второй декады сентября, после первого заметного сентябрьского похолодания.

Сколько продлится бабье лето?

Первая волна в Москве может продлиться около двух–четырёх дней. При этом в течение сентября возможны ещё несколько периодов потепления.

Когда закончится бабье лето 2026 года: прогноз погоды на сентябрь. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov

Будет ли бабье лето в России в 2026 году?

Предварительные прогнозы указывают на высокую вероятность тёплого сентября в Центральной России и на большей части Русской равнины. Но даты будут различаться в зависимости от региона.

Правда ли, что в Москве будет +27 °C?

Такой показатель фигурирует в одном из предварительных сценариев для наиболее тёплых дней сентября, однако считать +27 °C на конкретную дату уже подтверждённым прогнозом пока нельзя.

Почему бабье лето начинается после похолодания?

Именно возвращение сухого тепла после первых признаков осени отличает бабье лето от обычного продолжения летней погоды.

Может ли бабье лето прийти в октябре?

Да. Особенно в южных регионах России и некоторых районах Дальнего Востока тёплый антициклональный период может наступить уже в октябре.

Главное на 18 августа: бабье лето 2026 года в Центральной России синоптики действительно ожидают, но точная дата его начала пока не определена. Для Москвы наиболее вероятным ориентиром остаётся вторая декада сентября. Первая волна может оказаться короткой, а затем тепло способно вернуться ещё раз. Поэтому Life.ru будет обновлять прогноз по мере появления более точных данных.

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