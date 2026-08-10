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10 августа, 08:51

Осень не торопится: Синоптик рассказал, каким будет бабье лето для Центральной России

Синоптик Тишковец спрогнозировал тёплый сентябрь в Центральной России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ground Picture

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ground Picture

Классическое бабье лето ожидается в сентябре в Центральной России и на большей части Русской равнины, сообщил РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По предварительному прогнозу, среднемесячная температура окажется на 1,5–2 градуса выше климатической нормы. При этом осадков может выпасть на 20–40% меньше обычного.

«По предварительным прогнозам, в сентябре жителей Центральной России и большей части Русской равнины ждёт классическое бабье лето», — рассказал синоптик.

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Приятные новости об осени не обходят стороной и учеников. Осенние каникулы в российских школах в 2026/2027 учебном году фактически продлятся 12 дней — с 24 октября по 4 ноября включительно. Зимний отдых запланирован с 31 декабря по 10 января, то есть на один день короче.

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Дарья Денисова
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