Автоэксперт объяснил, когда мойка двигателя перед осенью может навредить машине
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С приходом осени автомобилисты начинают приводить машины в порядок перед холодами, но с мойкой двигателя спешить не стоит. В некоторых случаях вода способна обернуться дорогостоящим ремонтом. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» сообщил автоэксперт Алексей Егоров.
Обычный слой дорожной пыли сам по себе не представляет серьёзной угрозы для современного мотора. По словам Егорова, силовой агрегат рассчитан на эксплуатацию в подобных условиях, поэтому лишняя процедура перед началом холодного сезона ему не требуется.
«Если двигатель сухой и работает без нареканий, специально мыть его перед осенью нет необходимости. Куда важнее убедиться, что нет подтеков масла или охлаждающей жидкости, а все электрические разъемы находятся в исправном состоянии», — отметил специалист.
При этом проводить такую процедуру эксперт советует только на специализированной станции. Специалисты должны знать, какие узлы необходимо закрыть и защитить от воды. Особенно опасным вариантом считается самостоятельная мойка аппаратом высокого давления. Сильная струя способна попасть в электрические соединения, электронные блоки, генератор или катушки зажигания.
Вместо наведения блеска под капотом перед осенью лучше проверить техническое состояние машины. В первую очередь стоит обратить внимание на уровни рабочих жидкостей, ремни, аккумулятор и систему охлаждения. Таким образом, чистый моторный отсек скорее вопрос внешнего вида, чем обязательный пункт сезонной подготовки. А вот своевременная проверка основных узлов поможет избежать неприятностей с наступлением холодов.
Ранее сообщалось, что высокая температура на улице сама по себе не делает заправку опасной, однако в жару автомобилистам стоит особенно внимательно соблюдать правила безопасности. При нагреве бензин испаряется интенсивнее, из-за чего вокруг топливного бака может образоваться воспламеняемая смесь.
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