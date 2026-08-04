«Фурри-мобили» из Китая: Зачем водители вешают пушистые хвосты на багажник

Механические пушистые хвосты на китайских автомобилях стали примером того, как вирусная идея быстро превращается в массовый продукт. Об этом RG.ru рассказал автоэксперт Андрей Коган.

Тренд зародился ещё в 2024 году, когда водители украшали машины мягкими ушами, лапами и мордами животных. К весне 2026-го статичный декор сменили подвижные хвосты из искусственного меха.

Аксессуары крепятся к багажнику, управляются с пульта или реагируют на вибрацию кузова. Продвинутые версии получили датчики движения, голосовые команды и регулировку скорости.

«Простая и визуально привлекательная идея появляется в социальных сетях, быстро становится вирусной, а производители практически сразу превращают её в массовый товар», — отметил Коган.

Популярность «фурри-мобилям» обеспечили ролики в Douyin и Weibo, набирающие миллионы просмотров. Необычный декор устанавливают как на бюджетные модели, так и на автомобили премиальных марок.

Однако новинка вызвала вопросы у юристов и специалистов по безопасности. Плохо закреплённый хвост может оторваться во время движения и создать угрозу на дороге, а сам аксессуар — быть признан изменением внешнего вида машины.

Ранее Life.ru рассказывал, что из-за проблем с логистикой время доставки импортных автомобилей в Россию из Китая значительно увеличилось. Маркетологи говорят, что теперь вместо 3–4 недель затрачивается до 5–6 недель.