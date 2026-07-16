«Авто из Китая едут дольше»: Почему сроки доставки импортных машин резко выросли

Сроки доставки импортных автомобилей в Россию значительно увеличились, и это связано с комплексом логистических проблем. О ситуации RG.ru рассказали дилеры и эксперты рынка.

По словам маркетолога Юрия Блинова, время доставки выросло с привычных 3–4 недель до 5–6 недель на отдельных маршрутах из Китая и Азии. Причины: рост объёмов импорта (новых машин — на 25%, с пробегом — на 13%), очереди на границах (ожидание в Казахстане до 3–4 недель) и нехватка дизтоплива, снизившая суточный пробег автовозов. Стоимость перевозки выросла на 10–15%, но рост цен на авто сдерживается курсом, пошлинами и складскими запасами дилеров.

«Наиболее заметны задержки доставки по автомобилям, которые везут под конкретный заказ», — отметил эксперт.

Розничные цены на все импортные авто автоматически не вырастут на 15–30%. Логистика — это лишь часть себестоимости, а на цену влияют курс, закупка, пошлины и утильсбор. К тому же дилеры со складами могут временно сгладить рост. Сильнее всего задержки и удорожание коснутся машин под заказ. Если проблемы с топливом и пропускной способностью границ сохранятся, давление на сроки и тарифы продолжится, но пока это скорее временный сбой, а не остановка импорта, подчеркнул маркетолог.

Ранее Life.ru рассказывал, что владельцы китайских автомобилей в России массово отказываются от ОСАГО, потому что выплат по страховке не хватает на ремонт — цены на запчасти в каталогах РСА занижены почти в 5 раз. В некоторых регионах без полиса ездят уже более 50% водителей.