Покупателей электрокаров предупредили о главной ошибке при выборе авто с пробегом

Электромобили всё чаще становятся объектом интереса российских покупателей, но при выборе машины с пробегом привычные правила работают не всегда. Главный риск скрывается не в километрах на одометре, а в состоянии аккумулятора, замена которого может обернуться серьёзными расходами. Эксперт «Журнала Авто.ру» Валерий Арутин рассказал Life.ru, что с начала июня количество просмотров объявлений о продаже электромобилей выросло почти в три раза.

Покупатели чаще всего интересуются новыми моделями и машинами возрастом от трёх до пяти лет — на них приходится почти 80% всего интереса в категории. При этом специалист отметил, что покупка подержанного электрокара существенно отличается от приобретения автомобиля с двигателем внутреннего сгорания. Если в традиционных машинах покупатели прежде всего обращают внимание на пробег и год выпуска, то у электромобиля главным активом становится высоковольтная батарея.

Именно батарея определяет остаточную стоимость автомобиля, удобство эксплуатации и основные финансовые риски. При выборе электромобиля с пробегом нужно в первую очередь смотреть не на цифры на одометре, а на состояние аккумулятора. Валерий Арутин Эксперт «Журнала Авто.ру»

По словам эксперта, главным показателем состояния батареи является параметр SOH (State of Health), который показывает, какой процент первоначальной ёмкости сохранил аккумулятор. Естественная деградация обычно составляет около 2–3% в год, а у наиболее современных моделей этот показатель может не превышать 0,3%.

Специалист пояснил, что SOH на уровне 90–100% говорит о состоянии, близком к новому. Значение 80–90% считается нормальным для электромобиля возрастом три-пять лет, а снижение ниже 70% — серьёзный повод задуматься о торге или вовсе отказаться от покупки. При этом эксперт подчёркивает, что статистически автомобилей с настолько изношенной батареей на вторичном рынке немного.

«Падение SOH ниже 70% — это уже серьёзный повод задуматься о торге или даже отказаться от покупки. В перспективе замена батареи может стоить очень дорого, поэтому этот параметр нельзя игнорировать», — отметил эксперт.

Проверять состояние аккумулятора, по словам Арутина, лучше не по заявленному запасу хода. Самый надёжный способ — считать данные бортовой системы управления батареей (BMS) через OBD-сканер и специализированное приложение либо заказать независимую диагностику в сервисе, который специализируется на электромобилях.

При проверке специалисты рекомендуют обращать внимание не только на SOH, но и на количество циклов зарядки, разброс напряжения между отдельными ячейками, а также наличие ошибок по высоковольтной системе. Эти показатели позволяют выявить скрытые проблемы с аккумулятором или системой его охлаждения.

Отдельно эксперт советует заранее уточнить условия гарантии на батарею. Обычно она действует около восьми лет или 150–160 тысяч километров пробега. При этом важно выяснить, передаётся ли гарантия новому владельцу после продажи автомобиля и распространяется ли она на случаи ускоренной деградации аккумулятора.

Даже «уставшая» батарея не всегда означает необходимость её полной замены. Современные технологии позволяют восстановить часть её характеристик.

«Существуют процедуры восстановления батареи — например, балансировка и выравнивание ячеек, которые помогают вернуть несколько процентов ёмкости. Если проблема касается отдельных модулей, иногда можно заменить только их, а не весь аккумуляторный блок», — рассказал специалист.

Ещё одним способом продлить срок службы батареи может стать обновление программного обеспечения системы управления (BMS). Иногда снижение запаса хода связано не с физическим износом аккумулятора, а с некорректной работой управляющей электроники.

Кроме технического состояния автомобиля, покупателям стоит внимательно изучить его историю. Как и при покупке любой машины с пробегом, необходимо проверить VIN, наличие ДТП, залогов и ограничений, а также убедиться, что автомобиль не продавался на зарубежных аварийных аукционах.

Эксперт также рекомендует обращать внимание на специальные отметки вроде «Проверенный продавец» или «Продаёт собственник», поскольку они помогают снизить риск столкнуться с мошенниками или автомобилем с проблемными документами.

При выборе электрокара важно сравнивать цену не только по году выпуска и комплектации, но и по состоянию аккумулятора. Разница в SOH всего на 10–15% может заметно влиять на стоимость автомобиля даже при одинаковом пробеге.

По словам Арутина, спрос на электромобили продолжает расти. С начала мая до середины июня средняя цена подержанного электрокара увеличилась на 11,3% и достигла 3,86 млн рублей. Наиболее популярными моделями на вторичном рынке остаются Nissan Leaf, Tesla Model 3 и Zeekr 001.

Ранее автоэксперт рассказал, какие автомобили могут подорожать из-за изменения курса рубля. По его словам, сильнее всего колебания валюты способны повлиять на стоимость машин, поставляемых в Россию по параллельному импорту, тогда как локализованные бренды могут реагировать на изменения курса медленнее благодаря местной сборке и запасам комплектующих.