Крупнее, мощнее, дешевле: Китай представил электрокар дешевле ₽1 млн

Китайская компания Leapmotor представила официальные изображения новой модели A05s — прямого преемника популярного городского электромобиля T03. Стоить такая машина будет в районе одного миллиона рублей.

Новинка заметно выросла в габаритах: длина кузова достигла 4200 мм (против 3620 мм у предшественника), а колёсная база увеличилась с 2400 до 2605 мм.

Электромобиль получит передний привод и два варианта мотора мощностью 95 и 122 л.с. Батареи — на выбор 39,8 или 53 кВт·ч, запас хода по циклу CLTC — от 405 до 510 км.

Цены на A05s составят 50–80 тысяч юаней (около 600–900 тысяч рублей), что делает модель одним из самых доступных электрокаров на рынке. В компании рассчитывают на успех не только в Китае, но и в Европе.

Ранее российский бренд UMO в мае впервые стал лидером по продажам электромобилей в России — 233 машины (35% рынка). На втором месте Evolute (120). Всего продано 680 новых электрокаров, что на 13,5% меньше, чем в мае 2025-го, но за 5 месяцев рост составил 12,3% (3 858 шт.). Самая популярная модель — UMO 5.