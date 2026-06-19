Российский автобренд UMO стал лидером по продажам электромобилей в стране

Российский бренд UMO по итогам мая впервые вышел на первое место по продажам новых электромобилей в России. Об этом сообщает агентство «Автостат» со ссылкой на данные аналитиков.

В мае было реализовано 233 новых электрокара UMO — это около 35% всех продаж в сегменте. На втором месте — также российский Evolute (120 машин, 18% рынка). В пятёрку вошли китайские Avatr (65), Geely (47) и Changan (33).

Среди моделей лидером стал кроссовер UMO 5. За ним следуют Evolute i-JOY (119), Geely EX5 (43), Avatr 12 (41) и Changan Qiyuan Q05 (33).

Всего в мае в России продано 680 новых электромобилей — на 13,5% меньше, чем год назад. Однако за первые пять месяцев 2026 года продажи выросли на 12,3% и достигли 3 858 штук.

Ранее сообщалось, что отечественный автопроизводитель «Москвич» намерен выпустить гибридный автомобиль под собственной маркой уже через два года. Презентация новинки запланирована на 2027 год. Она будет дороже обычных моделей с ДВС. При этом гибрид обойдётся заметно дешевле, чем полностью электрический автомобиль.