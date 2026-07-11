Водителей призвали не спешить с мойкой машины после поездки по летнему зною

Мыть автомобиль сразу после длительной поездки — не лучшая идея. Резкий перепад температур способен негативно сказаться на ряде узлов и покрытии. Об этом рассказал автоэксперт Алексей Егоров.

В комментарии интернет-изданию «Подмосковье сегодня» он объяснил, что после трассы сильно нагреты не только двигатель, но и тормозные диски, элементы подвески, кузов и лакокрасочное покрытие. Если на горячую машину сразу направить холодную воду, получится температурный скачок, крайне нежелательный для многих деталей. Особенно осторожным следует быть после скоростной езды, активного торможения, движения в жару или на затяжных подъёмах.

Самый наглядный пример — тормозные диски. Раскалённые и резко охлаждённые, они со временем могут деформироваться, что приведёт к биению при торможении. Водитель почувствует вибрацию на руле или педали. Пострадать может и внешний вид автомобиля: горячий кузов быстрее реагирует с химическими средствами, а температурный перепад вредит лакокрасочному слою.

Егоров советует дать машине остыть — обычно хватает 20–30 минут после остановки. Но и затягивать с мойкой не стоит, особенно если на кузове остались следы насекомых, птичий помёт или дорожные реагенты. Главное — соблюдать правильную очерёдность: сначала охлаждение, затем очистка. Это правило особенно актуально летом, когда автомобиль на трассе разогревается значительно сильнее, чем в городе.

Ранее автоэксперт предупредил, что посторонний звук в машине почти всегда указывает на неисправность. Он подчеркнул, что важно сразу определить, можно ли аккуратно доехать до сервиса или нужен эвакуатор, и объяснил, как это сделать.