Водителям объяснили, как распознать поломку в машине по странному звуку

Посторонний звук в машине почти всегда указывает на неисправность — от износа и люфта до перегрева или контакта деталей, которые не должны соприкасаться. Водителю важно понять главное: можно ли аккуратно доехать до сервиса или лучше сразу остановиться и вызвать эвакуатор, рассказал автоэксперт Никита Архипов.

По его словам, многое зависит от того, когда появляется шум. Если звук связан с оборотами двигателя, проверяют мотор, ремни, ролики, генератор и другое навесное оборудование. Если он усиливается вместе со скоростью, внимание обращают на ступичные подшипники, шины, тормоза, коробку или редуктор. А стук на кочках чаще указывает на подвеску, рулевое управление или крепления.

Самые тревожные сигналы — скрежет, сильный металлический стук из двигателя, постоянный свист с запахом горелой резины, хруст при повороте руля и гул, который нарастает с разгоном. Такие звуки могут говорить об изношенных тормозах, проблемах с маслом, ремнём, ШРУСом, подшипником или трансмиссией.

Если шум лёгкий и не сопровождается уводом машины, рывками, падением давления масла, запахом выхлопа в салоне или изменением положения колеса, до сервиса можно добраться осторожно. Но при сильном стуке, перегреве, потере управляемости, резком хрусте или запахе выхлопных газов движение лучше прекратить.

«Полезно записать звук на видео и отметить условия: холодный или горячий мотор, скорость, обороты, передача, торможение, поворот, кочка, включённый кондиционер. Для сервиса такая информация часто ценнее общей фразы «что-то стучит», — заключил собеседник RG.ru.

Тем временем ЦБ РФ утвердил новый порядок расчёта средней стоимости запчастей и материалов для выплат по ОСАГО. При определении стоимости деталей больше не будут учитываться цены дешёвых аналогов.