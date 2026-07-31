«Бабье лето» или «моржовый закал»? Москвичам рассказали, стоит ли купаться после Ильина дня

В Москве и области ожидается аномально тёплая погода в первые выходные августа. Об этом в беседе с Life.ru рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина. По её словам, в ближайшие дни столбики термометров поднимутся до 30–31°C, ночи будут тёплыми — 17–19°C, в центре Москвы до 22°C.

«В центре никто не купается, конечно, это понятно», — добавила синоптик.

1 августа будет солнечно и жарко: 28–30°C в Москве, 26–31°C по области. 2 августа, в Ильин день, местами ожидаются кратковременные дожди и грозы с порывами ветра до 15 м/с.

«Считается, что в этот день всегда гроза, и по прогнозу у нас она есть — примета сработает», — отметила Паршина, добавив, что температура всё равно останется высокой — до 32°C.

3 августа тоже будет тепло: ночью 14–19°C, днём 26–28°C, местами дождь. По словам синоптика, «купаться ещё можно будет». Тёплая погода сохранится и 4–6 августа: без осадков, днём 23–28°C, ночью 12–17°C. 7 августа похолодает до 21–26°C.

В следующие выходные, 8–9 августа, купальный сезон, скорее всего, подойдёт к концу: ожидается всего 19–24°C днём и прохладные ночи.

«Где-то к середине следующей недели купальный сезон следует завершать», — добавила Паршина.

Ранее Life.ru рассказал, что большинство россиян считают, что лето пролетает слишком быстро. 62% респондентов уверены, что дни бегут незаметно, а 37% к концу июля так и не были в отпуске. Многие ещё не оставляют надежд на отдых. Чаще всего люди мечтают выбраться на природу, устроить короткую поездку на выходные или встретиться с близкими. Также в списке — поездки к воде, пикники и просто день без дел.