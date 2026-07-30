Скоро кончится лето: Август ещё не наступил, а россиян накрыла меланхолия по солнечным дням

Большинство жителей страны ощущают скоротечность тёплого сезона. К такому выводу пришли аналитики платформы Дзен, изучившие настроения пользователей во второй половине лета.

Согласно данным опроса, 62% респондентов уверены, что летние дни пролетают чересчур быстро. При этом 37% участников исследования к концу июля так и не сумели выбраться в отпуск.

Неудивительно, что многие строят планы на оставшиеся недели. Чаще всего граждане мечтают о вылазке на природу — этот вариант набрал 21% голосов. Следом идут короткие путешествия на уикенд и встречи с близкими, получившие 18% и 17% соответственно.

В списке желаний также значатся поездки к водоёмам, пикники и даже просто день без работы и домашних хлопот. А 7% опрошенных признались, что их главная цель — банально отоспаться и провести сутки без расписания.

Исследование показало, что многие готовы к импульсивным решениям. Целых 41% респондентов не задумываясь возьмут внеплановый отгул ради короткого путешествия или посиделок с друзьями, а ещё 35% согласятся на авантюру, если удастся быстро разделаться с делами.

Если бы появился свободный день, большинство отправилось бы за город. Поездку на природу выбрали 29% опрошенных, отдых у воды предпочли 24%, а путешествие в соседний населённый пункт — 18%.

Авторы исследования выяснили и то, как граждане продлевают летнее настроение. Главный секрет — чаще бывать на свежем воздухе, этот рецепт указали 27% респондентов. Среди других популярных способов — встречи с приятелями, вечерние прогулки и посещение открытых веранд.

Метерологи прогнозируют, что вторая половина лета в Московском регионе и соседних областях ожидается в границах климатической нормы, а местами даже теплее обычного. На температурный фон работает прогрев океанических вод и активизация явления Эль-Ниньо, что напрямую воздействует на атмосферную циркуляцию. Арктические циклоны принесли холод и затяжные осадки в начале сезона, однако средняя температура июня всё равно превысила норму, и в июле сохраняется аналогичная картина.