Эль-Ниньо подарит Центральной России жаркий август

Вторая половина лета в столице и соседних регионах ожидается как минимум в рамках климатической нормы, а местами и теплее. Такой прогноз дал начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок.

По его словам, на ситуацию работает нагрев океанических вод, в том числе активизация феномена Эль-Ниньо. Эти процессы напрямую влияют на атмосферную циркуляцию.

Специалист пояснил, что холод и затяжные дожди в начале лета принесли арктические циклоны. Тем не менее, несмотря на периодические похолодания и мощные ливни, средняя июньская температура всё равно превысила норму. Такая же картина наблюдается и в июле.

По многолетним замерам, летом в Москве воздух прогревается в среднем от 17 градусов в июне до 19–21 градуса в июле и августе. Метеорологи фиксируют устойчивый рост среднегодовых показателей, отмечает «Москва 24».

Кстати, учёные заметили, что площадь арктического льда сократилась до одного из самых низких значений за всю эпоху спутниковых наблюдений, а период замедления таяния, фиксировавшийся в последние годы, завершился. В зимний сезон 2024–2025 годов ледовый покров потерял сразу 5,8 процента, что стало крупнейшим годовым падением с 1978 года. В 2026-м показатель немного отыграл назад, но всё равно остался вторым с конца за всю историю замеров.