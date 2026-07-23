Молодёжь «газует» не только в соцсетях: Учёные обнаружили влияние зумеров на изменение климата

Поколения Альфа и Z, которые часто называют себя сторонниками экологичного образа жизни, оказались лидерами по объёму выбросов от питания в расчёте на одного человека. К такому выводу пришли учёные после анализа пищевых привычек жителей почти 150 стран, пишет Daily Mail.

Учёные проанализировали данные о рационе жителей 149 стран за 2000–2019 годы и установили, что причиной выбросов стали высокое потребление мяса, молочных продуктов, переработанной пищи и сладких напитков. Особенно заметную роль сыграл рост употребления продуктов животного происхождения. При этом по общему объёму выбросов лидируют люди старше 60 лет.

Исследователи объясняют это увеличением числа пожилых жителей в мире: за два десятилетия связанные с питанием выбросы выросли на 2,1 млрд тонн CO₂, и более четверти прироста пришлось на эту возрастную группу. В развитых странах доля пожилых людей в пищевых выбросах достигает 22–29%, однако их рацион не обязательно более вреден для природы. Главный фактор — демографический рост.

Авторы работы отмечают, что среди молодёжи растёт интерес к отказу от мяса и растительному питанию, но в мировом масштабе молодые люди всё ещё употребляют больше мясных продуктов, чем старшее поколение. Учёные предупреждают, что проблему нельзя решать одинаково во всех странах.

«Во многих странах с низким и средним уровнем дохода рост выбросов сопровождался улучшением качества питания, а это означает, что простое сокращение потребления определённых видов продуктов может иметь непреднамеренные последствия для здоровья», — сказал соавтор исследования профессор Клаус Хубачек из Университета Гронингена.

Рост выбросов в странах с низким уровнем дохода частично связан с тем, что молодые люди потребляют больше пищи. Это ставит перед политиками сложную задачу: как сократить выбросы, не нанося ущерба достижениям в области питания. Исследователи рекомендуют политикам сосредоточиться на просвещении и изменении поведения, реформировать школьную и молодёжную пищевую среду, а также найти баланс между экологическими требованиями и потребностями в питании.

А ранее климатолог и профессор Техасского технологического университета Кэтрин Хэйхо заявила, что причиной рекордной жары, охватившей США и другие страны, стали не природные процессы, а действия человека. Почти 75% повышения глобальной температуры связано с выбросами парниковых газов, которые образуются при использовании угля, нефти и природного газа. Ещё около четверти, по её оценке, приходится на уничтожение лесов, изменение способов использования земель и неустойчивые методы ведения сельского хозяйства.