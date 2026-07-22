Обнимашки вместо драки: Учёные выяснили, зачем обезьяны лапают друг друга перед обедом

Шимпанзе и бонобо перед совместной трапезой стараются задобрить сородичей: они обнимаются, целуются и прикасаются друг к другу, чтобы избежать стычки за еду. Об этом рассказали учёные из Даремского университета в журнале Proceedings of the Royal Society B.

Международная группа приматологов опубликовала масштабное исследование о том, как аффилиативные прикосновения помогают обезьянам снижать пищевую конкуренцию. Учёные провели серию экспериментов в пяти полудиких группах бонобо и шимпанзе (всего 116 особей) и выяснили: чем теснее физический контакт перед кормлением, тем выше толерантность и больше доступа к еде.

Эксперимент проходил по стандартной методике «арахисовых качелей»: в ограниченную зону высыпали угощение, а за пять минут до этого фиксировали все формы аффилиативного поведения — объятия, прикосновения, социальный груминг и даже поцелуи. Оказалось, что особи, которые чаще общались друг с другом перед кормлением, проводили больше времени в зоне раздачи еды.

На уровне групп картина оказалась ещё интереснее. У бонобо самыми контактными оказались пары самок — они чаще обнимались и касались друг друга, что соответствует их матриархальной социальной структуре. У шимпанзе, наоборот, лидировали самцы, которые таким образом укрепляли коалиции. Однако эти закономерности работали только в социально толерантных группах, а в деспотичных — эффект сглаживался.

Особое внимание уделили специфическому для шимпанзе поведению — контакту «рот-тело» (поцелуи и касания пальцами губ сородича). Это рискованный жест, так как шимпанзе известны своей способностью наносить серьёзные травмы. В более толерантной группе такой контакт встречался чаще, что подтверждает гипотезу: демонстрация уязвимости в напряжённой ситуации может сигнализировать о доверии и снижать агрессию.

Авторы подчёркивают, что успокаивающий физический контакт — это гибкий краткосрочный механизм управления конкуренцией, который, вероятно, существовал уже у нашего общего предка с Pan, жившего около 6 миллионов лет назад. Это открытие проливает свет на эволюционные корни человеческой эмпатии, сотрудничества и социального интеллекта.

Ранее международная группа исследователей описала масштабный конфликт среди шимпанзе в угандийском национальном парке Кибале. Группа Нгого, состоявшая более чем из 200 особей, распалась на две враждующие части, и погибли как минимум 24 обезьяны. Учёные связали раскол со смертью нескольких влиятельных самцов, которые прежде удерживали порядок в стае.