Планета обезьян на минималках: В Уганде шимпанзе развязали «гражданскую войну»

В угандийском национальном парке Кибале племя из более чем 200 шимпанзе Нгого раскололось на две враждующие фракции, что привело к гибели минимум 24 особей. К такому выводу пришла международная группа специалистов из США, КНР, ФРГ и Уганды, опубликовавшая отчёт в журнале Science.

Исследователи рассказали, что на протяжении двух десятилетий эта группа жила как единая команда с прочными внутренними узами и сообща отжимала кормовые угодья у соседей. Всё изменилось в 2015 году, когда из-за болезней скончалось сразу несколько высокопоставленных самцов, державших иерархию в узде. По словам учёных, их уход спровоцировал ослабление социальных связей, а пришедшая на смену молодая и более агрессивная поросль только подстегнула напряжённость.

К 2018 году некогда монолитное племя разорвало репродуктивные и социальные контакты, разделившись на две фракции, после чего начались систематические налёты самцов одной группы на другую. Специалисты добавили, что бойня не прекращается до сих пор, а реальное число жертв может оказаться заметно выше официальных 24.

Ученые пока не знают, чем все это закончится. В отличие от людей, у шимпанзе нет переговоров и дипломатии, их война будет идти до полного уничтожения одной из сторон. Подобное уже случалось в истории наблюдений лишь однажды — в 1970-х годах в Танзании.

