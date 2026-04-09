Ондатры объявили людям войну за контроль над плотиной в Благовещенске

В Благовещенске злые ондатры покусали двух детей и ещё несколько местных жителей. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

По имеющейся информации, грызуны уже покусали двух детей. Животные обосновались в районе плотины и, как отмечают местные жители, ведут себя необычно агрессивно.

Специалисты объясняют такое поведение защитой территории. По их словам, ондатры могут воспринимать людей как угрозу, поэтому зверьки и настроены на аннигиляцию человека.

Эксперты советуют не заходить на их территорию и не пытаться подкармливать животных, чтобы не провоцировать новые инциденты.

