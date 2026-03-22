Грязь, инфекции и грызуны: Россиян предупредили об ответственности за кормление голубей

Россиянам, которые кормят голубей вблизи жилых домов, может грозить административная ответственность. Штраф достигает трёх тысяч рублей, рассказала РИА «Новости» юрист Ольга Ошкина.

По её словам, массовое скопление птиц создаёт риски распространения инфекций, загрязнения территорий и привлечения грызунов. Кроме того, голуби портят краску автомобилей, скамейки и детские площадки. В целом, скопление птиц может нарушать СанПиН.

«По статье 8.2 КоАП РФ «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды» неубранный корм может считаться несанкционированным размещением отходов потребления, за что для гражданам грозит штраф до трёх тысяч рублей, а при повторном нарушении — до пяти тысяч рублей», — предупредила юрист.

Ошкина добавила, что региональные и местные власти вправе устанавливать дополнительные ограничения. В случае систематических нарушений, создающих угрозу санитарному состоянию, юрист рекомендует обращаться в управляющую организацию, Роспотребнадзор или полицию.

Ранее сообщалось, что возможное введение запрета на фастфуд для россиян младше 21 года не только бесполезно, но и откровенно вредно. Об этом Life.ru рассказал преподаватель кафедры фундаментальных юридических и социально-гуманитарных дисциплин Университета «Синергия» Антон Палюлин. По его словам, понятия «фастфуд» в российском законодательстве не существует. Такой запрет противоречит Гражданскому кодексу РФ, согласно которому совершеннолетие наступает в 18 лет, и ограничивать права молодёжи без веских оснований нельзя.