Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 марта, 07:28

Юрист раскритиковал идею запрета фастфуда для россиян до 21 года

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Запрет на фастфуд для россиян до 21 года был бы не просто бесполезным, а откровенно вредным, уверен

преподаватель кафедры фундаментальных юридических и социально-гуманитарных дисциплин Университета «Синергия» Антон Палюлин. Он напомнил, что понятия «фастфуд» в российском законодательстве нет.

«Попытка его легального закрепления неизбежно породит коллизии: будет ли считаться фастфудом пицца в ресторане с обслуживанием, чебурек в ларьке или готовая кулинария в супермаркете?» — задался вопросом собеседник «Газеты.ru».

Названы опаснейшие последствия регулярного употребления энергетиков
Названы опаснейшие последствия регулярного употребления энергетиков

По его словам, такой запрет противоречит Гражданскому кодексу РФ, согласно которому совершеннолетие наступает в 18 лет, и ограничивать права молодёжи без веских оснований нельзя. Для рынка общепита запрет стал бы ударом: крупные сети потеряют значительную часть аудитории, а малый бизнес (киоски с шаурмой, кафе у вузов) может просто не выжить.

При этом обойти запрет легко, достаточно попросить старшего товарища купить гамбургер. Мера не решит проблему культуры питания, а только создаст барьер. Реальный путь — просвещение и популяризация здоровой еды, подчеркнул юрист.

Диетолог объяснила, почему запрет на бургеры для студентов до 21 года не сработает
Диетолог объяснила, почему запрет на бургеры для студентов до 21 года не сработает

Напомним, в России предложили запретить продажу фастфуда рядом с вузами и поднять возрастной ценз для его покупки до 21 года. По мнению политолога, молодёжь находится в особой группе риска, поскольку склонна к импульсивным решениям и редко задумывается о последствиях.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar