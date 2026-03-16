Юрист раскритиковал идею запрета фастфуда для россиян до 21 года
Обложка © «Шедеврум» / Life.ru
Запрет на фастфуд для россиян до 21 года был бы не просто бесполезным, а откровенно вредным, уверен
преподаватель кафедры фундаментальных юридических и социально-гуманитарных дисциплин Университета «Синергия» Антон Палюлин. Он напомнил, что понятия «фастфуд» в российском законодательстве нет.
«Попытка его легального закрепления неизбежно породит коллизии: будет ли считаться фастфудом пицца в ресторане с обслуживанием, чебурек в ларьке или готовая кулинария в супермаркете?» — задался вопросом собеседник «Газеты.ru».
По его словам, такой запрет противоречит Гражданскому кодексу РФ, согласно которому совершеннолетие наступает в 18 лет, и ограничивать права молодёжи без веских оснований нельзя. Для рынка общепита запрет стал бы ударом: крупные сети потеряют значительную часть аудитории, а малый бизнес (киоски с шаурмой, кафе у вузов) может просто не выжить.
При этом обойти запрет легко, достаточно попросить старшего товарища купить гамбургер. Мера не решит проблему культуры питания, а только создаст барьер. Реальный путь — просвещение и популяризация здоровой еды, подчеркнул юрист.
Напомним, в России предложили запретить продажу фастфуда рядом с вузами и поднять возрастной ценз для его покупки до 21 года. По мнению политолога, молодёжь находится в особой группе риска, поскольку склонна к импульсивным решениям и редко задумывается о последствиях.
