Диетолог объяснила, почему запрет на бургеры для студентов до 21 года не сработает

Инициатива ограничить продажу фастфуда гражданам младше 21 года вызвала неоднозначную реакцию. Диетолог Дарья Русакова в беседе с «Ридусом» оценила перспективы такого нововведения.

Специалист уточнила, что именно в юности закладываются пищевые привычки, и оградить молодёжь от вредной еды было бы правильно. Но техническая сторона вопроса вызывает большие сомнения. По словам эксперта, обойти возрастной барьер не составит труда. Всегда найдутся старшие приятели, готовые купить бургеры или картошку фри. Контролировать исполнение запрета в общепите будет крайне сложно.

Вместо жёстких ограничений диетолог предлагает делать ставку на просвещение. Современные подростки и так гораздо внимательнее относятся к составу продуктов, чем предыдущие поколения. Этот тренд стоит поддержать и развивать, а не пытаться решить проблему запретами, которые легко обходятся.

Напомним, ранее стало известно, что студентам до 21 года хотят перекрыть доступ к бургерам и хот-догам. Автор инициативы Антон Орлов считает, что молодёжь находится в особой группе риска, поскольку склонна к импульсивным решениям и редко задумывается о последствиях для здоровья.