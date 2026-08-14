Хватайте купальники: В Москву на 4 дня возвращается тепло

После резкого похолодания в Москве и области снова ожидается потепление. По прогнозу главного специалиста Метеобюро Москвы Татьяны Поздняковой, тёплая погода придёт в регион с 17 августа и продержится около трёх-четырёх дней, передаёт «Ридус».

Днём воздух может прогреться до +27...+28 °С. При этом Позднякова не ожидает повышения температуры до +30...+31 °С, которое прогнозируют некоторые синоптики. Примерно с 20 августа температура вновь начнёт снижаться. Однако сильных холодов, которые жители столицы уже успели почувствовать, не ожидается: в ближайшие после потепления дни прогнозируется около +21...+24 °С.

К концу месяца погода, по словам специалиста, вернётся к климатической норме для этого периода. Днём температура будет держаться в районе +17...+19 °С, а ночью — около +10 °С. Таким образом, август в столичном регионе завершится постепенным похолоданием после короткой волны летнего тепла.

Ранее ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова сообщала, что четверг, 13 августа, стал самым прохладным днём лета в Москве — температура днём поднялась лишь до +14,7°C. Она отметила, что для сравнения, в июне самый холодный день был теплее (+17,4°C), а в июле — ещё выше (+18,5°C). По её словам, можно сказать, что этот четверг стал самым прохладным за все летние дни.