Суставы чувствуют дождь раньше прогноза? Врач объяснил загадочную реакцию организма на погоду

Колени и старые травмы действительно могут сильнее реагировать перед дождём или резкой сменой погоды, однако никакой мистической способности предсказывать грозу у организма нет. Перемена погоды способна усиливать уже существующий дискомфорт, но сама по себе не вызывает заболевания суставов, рассказал Life.ru врач-травматолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Сергей Малыхин.

Одним из возможных механизмов такой метеочувствительности специалист назвал изменение атмосферного давления. Перед дождём или приходом циклона оно снижается, меняя условия, в которых находятся ткани организма. Суставы окружены капсулой, внутри которой находится синовиальная жидкость, обеспечивающая питание и скольжение суставных поверхностей. У людей с повреждениями суставов, воспалением или изменениями хрящевой ткани перепады давления могут ощущаться сильнее в виде напряжения и дискомфорта.

При артрозе, последствиях травм или воспалительных заболеваниях суставные структуры уже не работают так, как у здорового человека. Поэтому даже небольшие изменения внешней среды могут восприниматься организмом как усиление боли. Сергей Малыхин Врач-травматолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга)

Однако искать источник проблемы исключительно в погоде врач не советует. За болью чаще стоят вполне конкретные изменения: износ хрящевой ткани при артрозе, воспаление при артрите, последствия переломов или повреждений связок. Участок, который когда-то был травмирован, может годами оставаться более чувствительным из-за изменений нервных окончаний и тканей.

При этом реагировать на перемену погоды могут даже люди без диагностированных заболеваний суставов. Причиной могут быть индивидуальная чувствительность нервной системы, особенности восприятия боли, мышечное напряжение или временная перегрузка.

«Чтобы облегчить состояние в дни резких погодных изменений, специалисты рекомендуют сохранять обычную физическую активность. Полный покой часто не помогает, а наоборот, может усиливать скованность», — отметил травматолог.

По словам Малыхина, в такие дни полезны лёгкая гимнастика и прогулки, поддержание комфортной температуры тела, достаточный сон и контроль нагрузки на суставы. Если суставы реагируют на дождь или похолодание, это ещё не повод заранее принимать лекарства или полностью отказываться от движения — ориентироваться следует на реальное состояние и выраженность симптомов.

Людям с хроническими заболеваниями суставов не стоит самостоятельно менять схему лечения из-за прогноза погоды. Увеличивать дозировку препаратов или добавлять обезболивающие без консультации врача также не рекомендуется. Корректировать терапию следует только при изменении течения заболевания или появлении новых симптомов.

Если боль стала сильнее или начала возникать чаще, а к ней добавились отёк, покраснение суставов, ограничение движений либо повышение температуры, необходимо обратиться к специалисту. Такие симптомы могут указывать не на реакцию на погоду, а на обострение заболевания, требующее лечения.

«Погодные изменения действительно могут влиять на ощущение боли, но они скорее являются «усилителем сигнала», а не причиной проблемы. Самое важное — не списывать постоянный дискомфорт только на дождь или перепады давления, а вовремя оценивать состояние суставов», — заключил Малыхин.

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